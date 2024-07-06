JMIR MH: лечение депрессии в XR-среде оказалось результативнее обычной терапии

Революция в медицине: как виртуальная реальность лечит депрессию

2:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Американские исследователи из Стэнфордского университета установили, что технологии виртуальной реальности могут быть эффективно использованы для лечения депрессии. Об этом сообщается в научном журнале JMIR Mental Health (JMIR MH).

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Традиционные методы лечения депрессии, такие как поведенческая активация (разновидность поведенческой терапии), эффективны, но часто недоступны из-за высокой стоимости и нехватки специалистов.

Поведенческая активация основывается на предположении, что депрессия связана с циклом избегания и отказа от приятных или значимых занятий. Путем планирования и выполнения действий, которые приносят удовольствие или чувство выполненного долга, люди могут разорвать этот цикл, улучшить настроение и уменьшить симптомы депрессии.

Виртуальная реальность предлагает решение проблем доступности этой терапии, погружая пациентов в увлекательные и контролируемые виртуальные среды, обеспечивая терапевтический опыт, недоступный в реальной жизни.

В исследовании использовали подвид виртуальной реальности, известный как "расширенная реальность" (XR), где цифровые данные и виртуальные объекты накладываются на реальную среду с помощью специального шлема.

Участников эксперимента разделили на две группы, каждая из которых прошла четыре сеанса поведенческой активационной терапии в онлайн-режиме, продолжительностью от 30 до 50 минут. Первая группа использовала XR-среду, в то время как вторая группа применяла обычную программу для видеоконференций.

Участникам XR-группы предлагались различные занятия, включая игры, фитнес, социальные и образовательные приложения, позволяющие виртуально исследовать разные места, с целью усиления терапевтического эффекта через приятные и индивидуализированные впечатления.

Результаты показали, что XR-протокол был доступен и безопасен для участников, без серьезных побочных эффектов.

Участники XR-группы испытали снижение симптомов депрессии в среднем на 4,4 балла по шкале PHQ-9, в то время как в группе традиционной терапии улучшение составило 3,7 балла.

Исследователи отметили, что использование XR для вовлечения в приятные занятия в рамках научно обоснованного протокола может быть столь же эффективным в лечении симптомов депрессии, как и участие в этих занятиях в реальной жизни.