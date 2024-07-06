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Разгадана загадка древнего судна: потрясающие открытия археологов

Затонувший в Эгейском море более 2000 лет назад корабль оказался полон сокровищ

1:29
Наука

Корабль "Антикитера", потерпевший крушение в Эгейском море еще в древности, был исследован дайверами, отправленными Швейцарской школой археологии в Греции.

Затонувший в Эгейском море более 2000 лет назад корабль оказался полон сокровищ
Фото: Wikipedia by Maria Plotnikova, CC BY 4.0

Как сообщает Fox News со ссылкой на пресс-службу учебного заведения, дайверы обнаружили большую часть корпуса судна, причем он оказался в отличной сохранности.

Археологи отмечают, что древнее кораблестроение значительно отличается от современного. Найденный корабль поможет специалистам понять конструктивные особенности античных судов.

Место крушения было впервые обнаружено еще в 1900 году. Тогда выяснилось, что там затонуло несколько кораблей, следовавших торговым караваном. В ходе последних исследований археологи нашли остатки керамики и мраморных статуй. На поверхность было поднято около 300 элементов. Предварительный осмотр показал, что судно перевозило амфоры с Родоса.

Эксперты называют место крушения уникальным. Корабль затонул между 80 и 60 годами до нашей эры, следуя из Восточного Средиземноморья в Рим.

Это самое богатое судно из всех, когда-либо найденных, уверяют специалисты. Его находка крайне ценна для науки, поскольку позволяет многое узнать о морской торговле первого века до нашей эры. Поднятые артефакты — настоящие сокровища для ученых.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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