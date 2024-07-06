Археологи из Университета Мачераты обнаружили единственную пивоварню римской эпохи на полуострове, известном своими винодельческими традициями, в регионе Мачерата, в центральной Италии.
Раскопки также выявили римскую виллу с монументальными сооружениями в Вилламанье, что может свидетельствовать о влиянии древней галльской культуры, так как кельты были известны своим употреблением пива.
В городе Сальвия (современная Урбисалья) археологи нашли артефакты в районе криптопортика и форума римской колонии, включая металлические кузницы республиканской эпохи и печи для керамики, что дает новую информацию о латинизации региона Пичено.
Эти открытия помогут Региональному управлению музеев Марке расширить территорию для посещения, сообщает Arkeonews.
Город Сальвия, важный римский центр, основанный во 2 веке до н.э. и переименованный в Urbs Salvia во времена Августа, включает амфитеатр, театр, древние укрепления и виллу Villa Magna. Раскопки ведутся с 1995 года, и в 1994 году был основан археологический парк Урбс Сальвия.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.