Обнаружена единственная пивоварня римской эпохи в центральной Италии: новые данные о великом государстве

Археологи обнаружили древнеримскую пивоварню и виллу в центральной Италии

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи из Университета Мачераты обнаружили единственную пивоварню римской эпохи на полуострове, известном своими винодельческими традициями, в регионе Мачерата, в центральной Италии.

Фото: University of Macerata

Раскопки также выявили римскую виллу с монументальными сооружениями в Вилламанье, что может свидетельствовать о влиянии древней галльской культуры, так как кельты были известны своим употреблением пива.

В городе Сальвия (современная Урбисалья) археологи нашли артефакты в районе криптопортика и форума римской колонии, включая металлические кузницы республиканской эпохи и печи для керамики, что дает новую информацию о латинизации региона Пичено.

Эти открытия помогут Региональному управлению музеев Марке расширить территорию для посещения, сообщает Arkeonews.

Город Сальвия, важный римский центр, основанный во 2 веке до н.э. и переименованный в Urbs Salvia во времена Августа, включает амфитеатр, театр, древние укрепления и виллу Villa Magna. Раскопки ведутся с 1995 года, и в 1994 году был основан археологический парк Урбс Сальвия.