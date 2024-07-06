Расшифрован затерянный анатолийский язык "калашма" возрастом 3000 лет: клинописная табличка раскрыла тайну культуры

Расшифрован древний язык с найденной в Турции таблички

1:23 Your browser does not support the audio element. Наука

В 2023 году в Богазкей-Хаттуше в Турции была обнаружена клинописная табличка с новым индоевропейским языком калашма, относящимся к анатолийско-индоевропейской языковой семье.

Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Эта находка подтверждает, что Анатолия была многоязычным и многокультурным регионом в 2000 году до н.э.

Хеттское царство, основанное в центральной Анатолии, было одной из главных империй Старого Света между 1650 и 1200 годами до н. э. Таблички на языке калашма, похожем на лувийский, содержат тексты о повседневной жизни и праздниках.

Всего 174 таблички были расшифрованы профессором Даниэлем Швемером из Университета Вюрцбурга и профессором Метином Альпарсланом из Стамбульского университета. Они использовали клинописную систему, заимствованную у месопотамцев, сообщает Arkeonews.

Открытие языка калашма в архивах Богазкей-Хаттуша не стало полной неожиданностью, так как хетты записывали ритуалы на различных иностранных языках. Эти тексты дают представление о лингвистическом разнообразии Анатолии позднего бронзового века, где использовались также лувийский, палейский и хаттский языки.