Учёным удалось повысить эффективность рыборазводных хозяйств: создана умная система кормления

Специалисты из ВолгГТУ создали интеллектуальную систему для кормления рыбы, которая сокращает расход корма и снижает время, необходимое для мониторинга прудов, что повышает рентабельность рыборазводных хозяйств.
В настоящее время используемые устройства для кормления рыб делятся на ручные и автоматические. Ручные устройства могут неравномерно распределять корм по водоему, а автоматические не учитывают свойства воды, что приводит к неправильной подаче корма, сообщает Техкульт.
Новая система ВолгГТУ оснащена специальными датчиками, отслеживающими параметры воды, такие как кислотность и содержание кислорода. На основе этих данных система корректирует объем и время подачи корма.
В университете также работают над внедрением алгоритмов искусственного интеллекта в систему, что позволит прогнозировать производительность прудовых хозяйств.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.