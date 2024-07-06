Учёным удалось повысить эффективность рыборазводных хозяйств: создана умная система кормления

В ВолгГТУ разработали умную систему для эффективного кормления рыбы

0:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Специалисты из ВолгГТУ создали интеллектуальную систему для кормления рыбы, которая сокращает расход корма и снижает время, необходимое для мониторинга прудов, что повышает рентабельность рыборазводных хозяйств.

Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, PDM

В настоящее время используемые устройства для кормления рыб делятся на ручные и автоматические. Ручные устройства могут неравномерно распределять корм по водоему, а автоматические не учитывают свойства воды, что приводит к неправильной подаче корма, сообщает Техкульт.

Новая система ВолгГТУ оснащена специальными датчиками, отслеживающими параметры воды, такие как кислотность и содержание кислорода. На основе этих данных система корректирует объем и время подачи корма.

В университете также работают над внедрением алгоритмов искусственного интеллекта в систему, что позволит прогнозировать производительность прудовых хозяйств.