Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Названы 4 полезных упражнения для водителей в пробке
Восприятие страхования в российском менталитете
Почему стоит перестать перегружать сумки в путешествиях
Франция и Испания готовятся к эпическому полуфиналу Евро 2024
Второй сезон сериала "Король Талсы" выйдет 15 сентября
Маникюрные ошибки: как избежать безвкусицы в нейл-дизайне
В Томске арестовали гараж с почти сотней кошек за долги
Сергей Лазарев показал фото с детьми в Турции: "Было круто"
Компания Nintendo отказалась от использования ИИ для создания видеоигр
Учёные раскрыли генетическую тайну бурятской глухоты: виноват один древний предок

Учёные исследовали генетические причины наследственной глухоты у бурят

2:06
Наука

Российские ученые исследовали редкую наследственную форму глухоты, вызванную генетическими мутациями, и обнаружили высокий процент носителей патогенного варианта среди бурятских семей, что связано с "эффектом основателя".

Учёные исследовали генетические причины наследственной глухоты у бурят
Фото: Openverse by undugun, CC BY-SA 2.0

Исследование проводилось в Республике Бурятия и было сосредоточено на митохондриальной ДНК (мтДНК), ответственной за небольшую часть случаев наследственной потери слуха. Ученые взяли образцы ДНК у бурятских и русских семей с врожденной тугоухостью и нашли вариант m.1555A > G у 21 пациента, болезнь у которых развивалась к концу третьего года жизни. Пять из них принимали антибиотики-аминогликозиды, сообщает Naked Science.

В Бурятии вариант m.1555A > G встречается у 12,7% пациентов с наследственной тугоухостью, причем у бурят этот показатель значительно выше (20,2%), чем у русских (1,3%). Ученые определили митохондриальную гаплогруппу у 15 бурятских семей с мутацией и выяснили, что в 13 случаях это субклада A5b.

В других регионах Сибири и в европейской части России вариант m.1555A > G встречается реже. В Азии этот генетический вариант более распространен (2,48%), что может быть связано с частым использованием аминогликозидов.

Многие случаи тугоухости могут возникать спорадически из-за изменений в мтДНК, что объясняет его глобальное распространение. В Испании вариант m.1555A > G встречается у 36% пациентов, что связано с "эффектом основателя" и указывает на происхождение от одного предка. Ученые предполагают, что мутантный ген у бурят Забайкалья также происходит от одного предка.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
"Нужно валить": Алла Пугачёва призывает коллег и знакомых уезжать из России

Артистка проживает с семьёй в Израиле.

Певица Алла Пугачёва призывает коллег и друзей уезжать из России
В Китае рассказали о сработавшем плане России относительно золота в банках США
NetEase: план России сработал, из банков США и Британии вывозят тонны золота
Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году
Хрустящие малосольные огурчики: всё дело в простом секретном ингредиенте
Киевский режим дронами выслеживает и убивает сдающихся солдат ВСУ Дмитрий Плотников Парламентские выборы заложили электоральную "бомбу" под Британию Любовь Степушова Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев
Вы удивитесь, узнав, как быстро портится бензин в вашем баке
Как дачникам защитить огурцы от мучнистой росы? Простое народное решение
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Ландшафтный сад на маленьком участке: как выжать максимум из каждого сантиметра пространства
Последние материалы
Восприятие страхования в российском менталитете
Почему стоит перестать перегружать сумки в путешествиях
Учёные исследовали генетические причины наследственной глухоты у бурят
Франция и Испания готовятся к эпическому полуфиналу Евро 2024
Второй сезон сериала "Король Талсы" выйдет 15 сентября
Маникюрные ошибки: как избежать безвкусицы в нейл-дизайне
В Томске арестовали гараж с почти сотней кошек за долги
Сергей Лазарев показал фото с детьми в Турции: "Было круто"
Компания Nintendo отказалась от использования ИИ для создания видеоигр
Кинологи назвали породы собак с красивой шерстью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников