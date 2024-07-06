Учёные обнаружили шокирующую причину преждевременного старения: избыток еды убивает

CNIO: избыток питательных веществ может ускорять процесс старения

1:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование, проведенное учеными из Национального центра изучения рака (CNIO), выявило неожиданную причину преждевременного старения, связанную с избытком питательных веществ в клетках.

Фото: Flickr: Lose weight now by Алан Кливер/ Alan Cleaver, CC BY 2.0

Этот феномен приводит к воспалению и нарушению функций органов, ускоряя процесс старения организма. Ключевую роль в этом процессе играют белки mTOR, регулирующие клеточный метаболизм. Было установлено, что даже незначительное повышение активности этих белков сокращает продолжительность жизни животных на 20%. Это объясняет, почему люди с ожирением подвержены возрастным заболеваниям, а ограничение калорий может продлить жизнь за счет активации определенных генов.

Для изучения связи между увеличением количества питательных веществ и старением органов ученые разработали инновационный инструмент. В ходе эксперимента ученые манипулировали активностью mTOR у животных, имитируя эффект чрезмерного потребления пищи. Несмотря на неизменный рацион, у животных появились признаки преждевременного старения: истончение кожи и повреждение органов. Иммунные клетки, пытаясь устранить повреждения, вызывали воспаление, что усугубляло проблемы и сокращало продолжительность жизни подопытных животных.

Новые данные показали, что активность лизосом, клеточных органелл, ответственных за переработку клеточных отходов, снижается как у генетически модифицированных животных, так и у тех, кто стареет естественным путем. Исследователи из Университета Валенсии подтвердили этот вывод, сравнив анализы крови молодых людей и людей старше семидесяти лет.

Открытие подкрепляет идею о том, что увеличение количества питательных веществ и процесс старения одинаково влияют на функцию клеток у разных видов.