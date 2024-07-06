Астероиды в поясе между Марсом и Юпитером пришли из далекого космоса много лет назад

Раскрыта миграционная история астероидов в поясе между Марсом и Юпитером

2:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Пояс астероидов расположен между орбитами Марса и Юпитера и представляет собой область с большим количеством сравнительно небольших небесных тел.

Фото: noirlab.edu by NOIRLab, CC BY 4.0

Астероиды в нем отличаются по химическому составу, размеру и происхождению. Солнечная система рассматривается как стабильный механизм, но в прошлом планеты могли сталкиваться и мигрировать, что также касается астероидов, которые могли перемещаться по Солнечной системе. Некоторые астероиды начинали свою "биографию" не там, где они находятся сейчас. Астероиды варьируются в размере от десятков метров до сотен километров, включая Цереру, классифицированную как карликовая планета. Веста, один из самых ярких астероидов, видимый с Земли, имеет диаметр около 500 километров.

Новое исследование использует вычислительное моделирование для изучения исходного состояния Главного пояса астероидов. Моделирование помогает понять, откуда происходят крупные тела, такие как Веста, и включает динамику небесных тел, их столкновения и рост за счет слияния. Юпитер, как тяжеловес, мог влиять на распределение астероидов из-за своей гравитации, а миграции Юпитера в прошлом могли значительно изменить население Главного пояса астероидов. Первичная масса пояса астероидов была, скорее всего, небольшой. В противном случае было бы гораздо больше крупных астероидов, подобных Весте. Астрономы выяснили, что радиальные секторы пояса астероидов со временем потеряли свою однородность, сообщает Planetary Science Journal.

Астероиды S-комплекса происходят из более далеких областей Солнечной системы, ближе к Юпитеру, тогда как астероиды C-комплекса, более богатые водой и летучими соединениями, пришли из более дальних областей. Церера, крупнейший объект пояса астероидов, вероятно, сформировалась за орбитой Сатурна. Пояс астероидов имеет сложную и разнообразную историю, в которой миграция планет и астероидов играла важную роль в его формировании.

Исследования продолжаются, чтобы лучше понять происхождение и эволюцию этих небесных тел.