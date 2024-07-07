Бундесвер заказал космические спутники

Вооруженные силы Германии заключили соглашение с компанией Airbus на разработку следующего поколения военных космических аппаратов под названием SATCOMBw 3.
Этот контракт предполагает разработку, создание и интеграцию, испытания, а также отправку на орбиту двух новых геостационарных спутников. Кроме того, кроме разработки и поддержки спутников, Airbus будет отвечать за модернизацию наземной инфраструктуры и оперативное обслуживание в течение следующих пятнадцати лет.
Общая стоимость соглашения составляет 2,1 миллиарда евро, а планируется, что спутники будут запущены на орбиту к концу текущего десятилетия, но точная дата запуска пока не раскрыта.
Михаэль Шеллхорн, генеральный директор компании Airbus Defence and Space, отметил, что этот новый контракт представляет собой следующий этап в стратегическом партнерстве с Бундесвером и обеспечивает расширение и обновление боевой спутниковой связи, которая будет актуальна до 2040-х годов.
Он выразил благодарность за возможность разработки и реализации этой передовой системы в условиях вызовов, стоящих перед западными демократиями, и проблем с космической экосистемой Европы.
Новые спутники, основанные на платформе Eurostar Neo, будут иметь массу около 6 тонн и будут оснащены передовыми технологиями телекоммуникаций, включая обработку большого объема данных. Они обеспечат увеличенную пропускную способность, а также повышенное внимание к безопасности передачи сигнала и защите от сбоев.
Одним из ключевых моментов контракта, подписанного Airbus, является активное участие немецких фирм в проекте. В работе над проектом будут задействованы такие партнеры, как OHB в Бремене, а также множество других немецких компаний меньшего масштаба. Основные компоненты, такие как управление и интеграция передовых нагрузок, солнечные панели и общее управление спутниками, будут реализованы в пределах Германии.
Это важный шаг для немецкого правительства, которое контролирует чуть более 10% акций Airbus. Система военной спутниковой связи Бундесвера (SATCOMBw) является неотъемлемым элементом обеспечения независимой связи и телекоммуникационных услуг. Она предоставляет глобальную связь для вооруженных сил Германии, включая оперативные подразделения и силы специального назначения.
Проект SATCOMBw 3 также будет способствовать выполнению обязательств перед НАТО Германией в этой области в долгосрочной перспективе.
Хотите вырастить богатый урожай огурцов, которые будут радовать вас всё лето? Тогда вам поможет несложная, но эффективная система подкормки, которую нужно применять раз в 10 дней.