Бундесвер заказал космические спутники

Германская армия заказала спутники у Airbus

2:43 Your browser does not support the audio element. Наука

Вооруженные силы Германии заключили соглашение с компанией Airbus на разработку следующего поколения военных космических аппаратов под названием SATCOMBw 3.

Фото: Astroscale is licensed under public domain

Этот контракт предполагает разработку, создание и интеграцию, испытания, а также отправку на орбиту двух новых геостационарных спутников. Кроме того, кроме разработки и поддержки спутников, Airbus будет отвечать за модернизацию наземной инфраструктуры и оперативное обслуживание в течение следующих пятнадцати лет.

Общая стоимость соглашения составляет 2,1 миллиарда евро, а планируется, что спутники будут запущены на орбиту к концу текущего десятилетия, но точная дата запуска пока не раскрыта.

Михаэль Шеллхорн, генеральный директор компании Airbus Defence and Space, отметил, что этот новый контракт представляет собой следующий этап в стратегическом партнерстве с Бундесвером и обеспечивает расширение и обновление боевой спутниковой связи, которая будет актуальна до 2040-х годов.

Он выразил благодарность за возможность разработки и реализации этой передовой системы в условиях вызовов, стоящих перед западными демократиями, и проблем с космической экосистемой Европы.

Новые спутники, основанные на платформе Eurostar Neo, будут иметь массу около 6 тонн и будут оснащены передовыми технологиями телекоммуникаций, включая обработку большого объема данных. Они обеспечат увеличенную пропускную способность, а также повышенное внимание к безопасности передачи сигнала и защите от сбоев.

Одним из ключевых моментов контракта, подписанного Airbus, является активное участие немецких фирм в проекте. В работе над проектом будут задействованы такие партнеры, как OHB в Бремене, а также множество других немецких компаний меньшего масштаба. Основные компоненты, такие как управление и интеграция передовых нагрузок, солнечные панели и общее управление спутниками, будут реализованы в пределах Германии.

Это важный шаг для немецкого правительства, которое контролирует чуть более 10% акций Airbus. Система военной спутниковой связи Бундесвера (SATCOMBw) является неотъемлемым элементом обеспечения независимой связи и телекоммуникационных услуг. Она предоставляет глобальную связь для вооруженных сил Германии, включая оперативные подразделения и силы специального назначения.

Проект SATCOMBw 3 также будет способствовать выполнению обязательств перед НАТО Германией в этой области в долгосрочной перспективе.