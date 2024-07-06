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Созданы сверхточные часы, которые смогут работать без сбоев дольше, чем существует Вселенная

Учёные создали самые точные атомные часы в мире

1:28
Наука

Ученые из института JILA в США создали самые точные атомные часы в мире. Эти часы отклонятся всего на одну секунду, если будут работать в течение времени, вдвое превышающего возраст Вселенной.

Учёные создали самые точные атомные часы в мире
Фото: flickr.com by fdecomite, CC BY 2.0

Атомные часы работают, подсчитывая колебания атомов. С 1967 года секунду определяют как 9 192 631 770 колебаний атома цезия-133, и такие часы теряют одну секунду за 300 миллионов лет. Однако новые часы JILA используют атомы стронция, которые колеблются 429 триллионов раз в секунду. Эти измерения выполняются с помощью видимого света, что обеспечивает более высокую точность, сообщает Хайтек.

В часах JILA десятки тысяч атомов стронция заключены в "световую решетку", что позволяет избежать ошибок от лазерного излучения и столкновений атомов, обеспечивая точность 8,1 единицы к 10 квинтиллионам. Это означает, что такие часы отклонятся на одну секунду только через 30 миллиардов лет.

Эта точность важна для систем связи и спутниковой навигации, а также для физики, так как такие часы могут фиксировать гравитационные искажения времени на очень малых расстояниях.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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