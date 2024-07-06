Тайный сад императора Калигулы обнаружен под пешеходной площадью в Ватикане

В Ватикане обнаружены остатки древнего сада, принадлежавшего Калигуле

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологические раскопки недалеко от Ватикана обнаружили остатки древнего сада, вероятно принадлежавшего римскому императору Калигуле (правил в 37-41 гг. н. э.).

Фото: commons.wikimedia.org by Atoorva, CC BY-SA 3.0

Это открытие было сделано во время строительства пешеходной площади, соединяющей Кастель Сант-Анджело с Собором Святого Петра и бульваром Виа делла Кончилиационе, популярными туристическими местами в Риме.

В этом районе ранее находились престижные императорские резиденции с портиками, аллеями и садами с видом на Тибр. Найденные остатки включают травертиновую стену, фундаменты портика и сад. Среди находок была свинцовая водопроводная труба с именем владельца, вероятно Калигулы, сына Германика и Агриппины Старшей, подтверждено Министерством культуры Италии, сообщает Planet Today.

Обнаружение трубы с надписью "C(ai) Csaris Aug(usti) Germanici" подтверждает связь с Калигулой, что согласуется с литературными источниками. Филон Александрийский описывает событие, когда Калигула принимал дипломатическую делегацию александрийских евреев в большом саду с видом на Тибр, разделённым портиком.

В ходе раскопок были найдены терракоты с мифологическими сценами, которые использовались как канализационные крышки, но изначально предназначались для украшения садовых построек.