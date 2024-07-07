Препарат, восстанавливающий зубы, будет испытан на людях

Ученые занимаются тестированием препарата, восстанавливающего зубы

3:02 Your browser does not support the audio element. Наука

В настоящее время ученые занимаются разработкой инновационного препарата, который даст возможность людям восстанавливать зубы. Если текущие клинические испытания завершатся успешно, препарат может стать доступным уже к 2030 году.

Фото: flickr.com by Конор Лоулесс, CC BY 2.0

В сентябре текущего года группа из тридцати взрослых мужчин участвует в исследовании первой фазы, с целью оценить безопасность и эффективность препарата, вводимого внутривенно и обещающего восстановление зубов. Это первый случай тестирования препарата такого вида на людях, что представляет собой ключевой шаг в развитии данного метода лечения.

Предыдущие эксперименты на животных, в частности на хорьках и грызунах, продемонстрировали многообещающие результаты. Одного введения препарата оказалось достаточно для возобновления роста зубов у хорьков, и не было замечено побочных эффектов у грызунов. Эти обнадеживающие данные позволили приступить к клиническим испытаниям на людях, которые будут проводиться в госпитале Киото в Японии в течение 11 месяцев.

Участники — все здоровые люди, у которых отсутствует как минимум один зуб.

Препарат воздействует на специальный ген, названный USAG-1, который подавляет рост зубов. Обычно этот ген связывается с фактором роста, известным как BMP (костный морфогенный белок), и препятствует восстановлению зубов. На практике новый препарат содержит антитело против данного гена, тем самым нейтрализуя его ингибирующее действие.

Путем блокирования этого взаимодействия препарат позволяет возобновить естественный процесс роста зубов.

При благоприятных результатах первой фазы испытаний исследователи планируют расширить их на детей, страдающих от врожденного дефицита зубов. Это заболевание, мешающее нормальному развитию зубов, поражает многих детей, в результате чего у них с рождения отсутствуют зубы.

Первыми кандидатами на такое лечение могут стать дети от двух до семи лет, имеющие недостаток как минимум четырех зубов. В целом, потеря зубов — распространенная проблема, затрагивающая множество людей по всему миру. Она может быть вызвана кариесом, травмой, заболеванием десен или врожденными аномалиями. В настоящее время для замещения отсутствующих зубов применяются зубные имплантаты, мосты и другие протезы, однако ни один из данных методов не является полностью естественным решением, более того, они достаточно дорогостоящие.

Таким образом, перспективы нового препарата, обеспечивающего настоящее восстановление зубов, представляют собой значительное достижение в области стоматологии. Он не только способен улучшить качество жизни пациентов, но и снизить расходы и осложнения, связанные с текущими методами стоматологического лечения.