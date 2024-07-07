Выращенный мини-мозг подтвердил теорию ученых об аутизме

Ученые недавно достигли значительного прогресса в изучении происхождения аутизма, создав миниатюрные 3D-клонирующие копии человеческого мозга из стволовых клеток детей.
Эти микромозги предоставляют значимое понимание внутриутробного формирования мозга и могут прояснить механизмы, лежащие в основе этого сложного расстройства.
Церебральные органоиды (или микро-мозги) — это трехмерные образования, полученные из стволовых клеток. В рамках данного исследования стволовые клетки были извлечены из крови десятерых детей с аутизмом и шести детей без него в возрасте от года до двух лет. После этого на эти стволовые клетки действовали специальными химическими препаратами, чтобы вызвать их трансформацию в структуры, напоминающие эмбриональный мозг человека.
Эти органоиды способны воспроизводить многие аспекты развития и работы человеческого мозга, обеспечивая точную модель того, как мог бы выглядеть мозг детей на начальном этапе беременности.
Путем культивации этих органоидов исследователи могут переместиться в прошлое развития мозга и наблюдать процессы, которые иначе были бы недоступны. Одной из основных целей исследования было выяснить, есть ли различия в росте и развитии мозга у детей с аутизмом и у детей без него. Наблюдая за этими микро-органоидами, исследователи надеялись обнаружить ключи к биологическим корням этого расстройства.
Один из ключевых результатов данного исследования заключается в том, что органоиды мозга, полученные от детей с аутизмом, росли намного быстрее по сравнению с органоидами, полученными от детей без аутизма.
Органоиды у детей с аутизмом увеличивались примерно на 40 % быстрее, чем органоиды контрольной группы, в период между первым и вторым месяцами имитированной беременности. Этот ускоренный рост также коррелировал с интенсивностью социальных симптомов аутизма у детей. Другими словами, чем больше были микро-органоиды, тем более выраженными были социальные признаки аутизма у соответствующих детей.
Это прямое взаимодействие между размером органоидов и интенсивностью социальных симптомов подтверждает наблюдения, сделанные в предшествующих исследованиях о связи между размером мозга и аутизмом. Помимо размера микро-органоидов, исследователи также выявили увеличенную активность гена Ndel1 у детей с аутизмом.
Этот ген имеет важное значение в эмбриональном развитии мозга, и его дефектность может частично объяснять излишний рост мозга, замеченный при аутизме. Обнаружение увеличенной активности Ndel1 в мозге аутистов указывает на то, что это может стать потенциальной целью для будущих вмешательств. Несмотря на ограниченный характер данного исследования в отношении числа участников, его выводы предоставляют важное представление о возможных нейронных механизмах аутизма.
Следующие шаги включают выявление других генов, которые могут играть роль в избыточном росте мозга, связанного с этим расстройством. В перспективе эти открытия могут привести к разработке терапии, направленной на нормализацию развития мозга и уменьшение проявлений аутизма.
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