Выращенный мини-мозг подтвердил теорию ученых об аутизме

Ученые подтвердили теорию об аутизме с помощью выращенного мини-мозга

3:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые недавно достигли значительного прогресса в изучении происхождения аутизма, создав миниатюрные 3D-клонирующие копии человеческого мозга из стволовых клеток детей.

Фото: NASA is licensed under public domain

Эти микромозги предоставляют значимое понимание внутриутробного формирования мозга и могут прояснить механизмы, лежащие в основе этого сложного расстройства.

Церебральные органоиды (или микро-мозги) — это трехмерные образования, полученные из стволовых клеток. В рамках данного исследования стволовые клетки были извлечены из крови десятерых детей с аутизмом и шести детей без него в возрасте от года до двух лет. После этого на эти стволовые клетки действовали специальными химическими препаратами, чтобы вызвать их трансформацию в структуры, напоминающие эмбриональный мозг человека.

Эти органоиды способны воспроизводить многие аспекты развития и работы человеческого мозга, обеспечивая точную модель того, как мог бы выглядеть мозг детей на начальном этапе беременности.

Путем культивации этих органоидов исследователи могут переместиться в прошлое развития мозга и наблюдать процессы, которые иначе были бы недоступны. Одной из основных целей исследования было выяснить, есть ли различия в росте и развитии мозга у детей с аутизмом и у детей без него. Наблюдая за этими микро-органоидами, исследователи надеялись обнаружить ключи к биологическим корням этого расстройства.

Один из ключевых результатов данного исследования заключается в том, что органоиды мозга, полученные от детей с аутизмом, росли намного быстрее по сравнению с органоидами, полученными от детей без аутизма.

Органоиды у детей с аутизмом увеличивались примерно на 40 % быстрее, чем органоиды контрольной группы, в период между первым и вторым месяцами имитированной беременности. Этот ускоренный рост также коррелировал с интенсивностью социальных симптомов аутизма у детей. Другими словами, чем больше были микро-органоиды, тем более выраженными были социальные признаки аутизма у соответствующих детей.

Это прямое взаимодействие между размером органоидов и интенсивностью социальных симптомов подтверждает наблюдения, сделанные в предшествующих исследованиях о связи между размером мозга и аутизмом. Помимо размера микро-органоидов, исследователи также выявили увеличенную активность гена Ndel1 у детей с аутизмом.

Этот ген имеет важное значение в эмбриональном развитии мозга, и его дефектность может частично объяснять излишний рост мозга, замеченный при аутизме. Обнаружение увеличенной активности Ndel1 в мозге аутистов указывает на то, что это может стать потенциальной целью для будущих вмешательств. Несмотря на ограниченный характер данного исследования в отношении числа участников, его выводы предоставляют важное представление о возможных нейронных механизмах аутизма.

Следующие шаги включают выявление других генов, которые могут играть роль в избыточном росте мозга, связанного с этим расстройством. В перспективе эти открытия могут привести к разработке терапии, направленной на нормализацию развития мозга и уменьшение проявлений аутизма.