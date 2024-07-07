Освоение космоса на прыгающих роботах

Прыгающие роботы могут совершить революцию в освоении космоса

3:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Последние достижения в сфере робототехники открыли новые захватывающие перспективы для исследования труднодоступных мест, которые прежде с трудом преодолевали даже самые передовые роботы.

Ярким примером такого развития является появление прыгучих автоматов, способных преодолевать вертикальные препятствия с поразительной эффективностью. Эти новаторские устройства могут не только вызвать изменения в исследовании пещер и лесов на Земле, но и сыграть важную роль в исследовании нашей Солнечной системы и других областей.

За этим новшеством стоит гениальное конструктивное решение, объединяющее в себе точную механику и принципы биомимикрии. В отличие от обычных роботов, оснащенных колесами или конечностями, прыгучие роботы используют упругие пружины для превращения потенциальной энергии в кинетическую, что дает возможность роботу подниматься на внушительную высоту. Эта идея, вдохновленная способностью насекомых к прыжкам, таким как блохи и кузнечики, обеспечивает максимальную энергоэффективность и выдающуюся производительность, как показано в свежем исследовании.

Ученые из Манчестерского университета сделали значительный шаг вперед, показав возможность робота высотой всего 40 сантиметров подпрыгивать в воздух на более чем 1,6 метра. Этот эксперимент был предпринят в основном для демонстрации концепции, но он иллюстрирует огромный потенциал данной технологии, которая может быть разработана в более широком масштабе. Основу этого технического достижения составляют специально разработанные призматические ноги, имитирующие прямолинейное движение палки при прыжках, что обеспечивает прямую тягу вверх. Такой подход позволяет избежать неэффективности предыдущих конструкций, где недостаточно точное время начала или окончания прыжка ограничивало высоту и эффективность прыжков.

Потенциальные области применения прыгучих роботов обширны и разнообразны. На Земле эти автоматы могли бы исследовать экстремальные среды, включая пещерные системы, которые недоступны для традиционных роботов. Их способность преодолевать значительные вертикальные препятствия также открывает новые возможности для спасательных и исследовательских операций в областях, подверженных стихийным бедствиям или опасным для человека.

Более того, наибольшее воздействие прыгучие роботы могут оказать в изучении космоса. Представьте себе автомата, способного совершать прыжки на Луну на расстояние до 200 метров, преодолевая ограничения, связанные с транспортом на колесах или ногах на неровной и каменистой местности.

Такая повышенная маневренность может принести революцию в собирании лунных образцов или строительстве баз на других планетах, где способность преодолевать сложный рельеф играет определяющую роль. Таким образом, эти прыгучие роботы представляют значительный прогресс в области космической и наземной робототехники. Несмотря на существующие технические проблемы, особенно в части точного управления прыжком и максимального использования кинетической энергии, последние достижения указывают на многообещающее будущее данной инновационной технологии.

С развитием исследований и появлением новых версий прыгучих роботов вероятно, что их использование станет широко распространенным в амбициозных космических миссиях и различных наземных приложениях. Подробности этого исследования доступны в журнале Mechanism and Machine Theory.