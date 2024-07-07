Лунный форпост получил канадскую разработку

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Канадские специалисты работают над роботизированной рукой для форпоста на Луне

Наука

С появлением Canadarm3, автоматизированный экстремит для предстоящей космической платформы Gateway НАСА, исследования космоса продвигаются еще дальше.

Канадские специалисты работают над роботизированной рукой для форпоста на Луне
Фото: unsplash.com by Dean Hayton, PDM

Этот проект, поддерживаемый контрактом на проектирование и испытания стоимостью 730 миллионов долларов, заключенным Канадским космическим агентством (CSA), также представляет собой поворотный момент для участия Канады в пилотируемых лунных миссиях в рамках программы НАСА "Артемида".

Автоматизированные экстремиты Canadarm играют ключевую роль в исследованиях космоса уже более 40 лет. Первый из них использовался на корабле Space Shuttle и в ранних полетах к Международной космической станции (МКС), а вторая версия продолжает выполнять работы по техническому обслуживанию и выходам в открытый космос на МКС.

Поэтому компания MDA Space, производитель этих автоматизированных экстремитов, была логично выбрана для разработки Canadarm3, который будет использовать передовые технологии, включая искусственный интеллект, для обеспечения определенной автономности в операциях по обслуживанию и наблюдению на будущей платформе Gateway.

Новая автоматизированная система будет состоять из двух отдельных манипуляторов: основного и меньшего вспомогательного. Основной экстремит длиной около 8,5 метра будет предназначен для работы с тяжелыми грузами и выполнения задач, требующих большой досягаемости. В частности, он сможет передвигать крупные модули, собирать сложные конструкции и перемещать оборудование в различных частях платформы.

Он также сможет проводить ремонт и техническое обслуживание в труднодоступных местах. Второй манипулятор, основанный на технологии Dextre - автоматизированном инструменте, используемом на МКС для точных работ, будет обладать несколькими суставами, что позволит ему двигаться с большой гибкостью и точностью. Он будет использоваться для выполнения таких сложных задач, как работа с мелкими инструментами, подключение кабелей и выполнение тщательного ремонта. Способность осуществлять точные движения сделает его необходимым для операций, где требуется высокая ловкость.

Как уже отмечалось, этот известный автоматизированный манипулятор будет интегрирован в космическую платформу Gateway. Предполагается, что Gateway сыграет центральную роль в программе "Артемида" и будет служить исследовательской платформой и ретранслятором для пилотируемых лунных миссий.

Станция будет модульной, состоять из различных элементов, которые будут запускаться и собираться периодически. Важные модули включают в себя силовой элемент (Power and Propulsion Element, PPE), который обеспечит энергию и тягу для поддержания станции на лунной орбите.

Модуль Habitation and Logistics Outpost (HALO) предоставит астронавтам место для проживания, включая жилые помещения и исследовательские центры, а также будет оснащен стыковочными портами для посещения космических кораблей. Международный жилой модуль (I-HAB), созданный Европейским космическим агентством (ESA) и Японским космическим агентством (JAXA), обеспечит дополнительное пространство для астронавтов и научных экспериментов. Наконец, модуль материально-технического обеспечения будет использоваться для хранения припасов и оборудования.

Станция будет помещена на цислунарную орбиту, также известную как NRHO (Near Rectilinear Halo Orbit). Эта особая орбита обеспечит удобный доступ к лунной поверхности, особенно к южному полюсу Луны, где имеются значительные ресурсы, включая водяной лед. Кроме того, орбита NRHO обеспечит надежную связь с Землей и возможность использования как базы для марсианских миссий и экспедиций в другие далекие места.

Помимо важной роли в программе "Артемида", Gateway может служить примером для будущих космических станций вокруг Марса и других объектов. Создавая устойчивую инфраструктуру на лунной орбите, Gateway создает основу для более амбициозных миссий, способствуя нашему пониманию космоса и осуществлению мечты о покорении межпланетного пространства.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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