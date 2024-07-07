Прилет метеорита породил виноделие

Динозавры-виноделы или как появился виноград

3:09 Your browser does not support the audio element. Наука

В глубинах Колумбийских Анд ученые недавно обнаружили удивительное: окаменелые семена винограда, возраст которых варьируется от 60 до 19 миллионов лет.

Фото: Openverse by Dan Lundberg, CC BY-SA 2.0

Это исключительное открытие, включая самые старые семена винограда, когда-либо найденные в западном полушарии, открывает возможность более гаситься в историю эволюции растения, производящего данный символический плод.

Можайка, обширный тропический район, постигающий Центральную и Южную Америку и Карибский бассейн, давно цеплял внимание ученых своим уникальным растительным разнообразием.

Это разнообразие растительности, насыщенное тысячами эндемичных видов, остается поглощенным загадками относительно эволюционных процессов, формировавших его со временем. Одной из основных причин этого является отсутствие детальных, хорошо сохранившихся окаменелостей.

Окаменелости, имеющие критическое значение для воссоздания эволюционной истории растений в Можайке, зачастую недостаточны и разрознены. Тропические климатические условия, несмотря на то, что они способствуют сохранению в некоторых случаях, могут также оказаться не приветливыми для окаменения, что усложняет доступность окаменелых образцов, поэтому интерес к данному новому палеоботаническому открытию, относящемуся к семейству виноградных.

Семейство Виноградных, часто связываемое с умеренными регионами северного полушария, впервые было определено как семейство в Можайке благодаря обнаружению новых видов окаменелых семян.

Это открытие представляет собой значимый момент, предоставляя первые материальные доказательства существования Виноградных в тропическом климате. Также оно открывает новые горизонты для изучения истории их эволюции в данном тропическом регионе.

Тем не менее, самые старые окаменелые семена семейства винограда уходят в глубокую древность на 66 миллионов лет. Они были обнаружены в Индии и примерно совпадают по времени с катастрофой Чиксулуб, событием, которое предвестило конец существования нелетающих динозавров и перевернуло глобальные экосистемы.

Возраст выявленных семян варьируется от 60 до 19 миллионов лет, что свидетельствует о том, что после этого события виноград начал распространяться по всему миру. "Мы всегда фиксируем внимание на животных и динозаврах, потому что именно они пострадали больше всего, но вымирание также сильно повлияло на растения", — отмечает Фабиани Эррера, основной автор исследования и помощник куратора палеоботаники в Музее Филда в Чикаго. Ученые полагают, что распространению Виноградных могла способствовать исчезновение крупных животных, вроде некоторых динозавров, которые из-за своих габаритов стремились проредить леса.

Исчезновение этих животных могло способствовать уплотнению лесов, что содействовало бы перемещению плетущихся растений.