Открыт самый древний ритуал, передающийся по наследству

Археологи открыли древнейший ритуал, передающийся по наследству

3:14 Your browser does not support the audio element. Наука

В удаленной пещере на юге Австралии, известной как пещера Клогс, археологи обнаружили артефакты возрастом 12 тысяч лет, включая маленькие огоньки и загадочные палочки.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

По мнению специалистов, это может свидетельствовать о самом старом из всех известных сегодня ритуалов, передаваемых по наследству.

Пещера Клогс, частично раскопанная в 1970-х годах, сейчас является объектом нового исследования под руководством археолога Бруно Давида и его команды из Университета Монаша.

В ходе раскопок 2020 года были обнаружены два отдельных ритуальных строения, каждое из которых состояло из маленького дымохода, из которого выходила слегка подгоревшая деревянная палочка. Радиоуглеродное датирование показало, что возраст этих палочек составляет 11 930-12 440 лет для одной и 10 870-11 210 лет для другой, что делает их самыми старыми деревянными артефактами, когда-либо найденными в Австралии. На палочках, изготовленных из казуарина, местного австралийского кипариса, видны следы умышленной модификации, что указывает на то, что они были вырезаны и отполированы для получения гладкой поверхности. Химический анализ при помощи масс-спектрометрии также показал наличие жирных кислот на палочках, что свидетельствует о том, что они были покрыты животным или человеческим жиром.

Отсутствие остатков пищи рядом с местами с огоньками и наличие жировых следов позволило исследователям заключить, что эти постройки использовались для особых ритуальных целей.

Артефакты, найденные в пещере Клогс, имеют удивительное сходство с историческим ритуалом, который совершали гунаикурнаи, коренные обитатели южного побережья Австралии. Во время этого ритуала деревянный предмет обмазывался жиром и брасался в ритуальный огонь, чтобы причинить вред другому человеку.

Эта практика, засвидетельствованная антропологами в конце XIX века, имеет более чем 12 000-летнюю историю, что свидетельствует о удивительной культурной непрерывности. Сотрудничество между археологами и старейшинами аборигенов имело огромное значение для полного понимания значения этих открытий.

Как подчеркнул Рассел Маллетт, старейшина племени гунайкурнаи, историческая документация этих ритуалов, составленная этнографом Альфредом Хауиттом в 1887 году, играла ключевую роль в передаче этих знаний. Без этих записей большая часть этих культурных знаний могла бы быть утрачена, особенно под воздействием колонизации и западной экспансии в Австралии.

Это исследование, опубликованное в журнале Nature Human Behaviour, подчеркивает важность соединения традиционных культурных знаний с современным научным анализом. Такой подход позволяет нам рассказать более богатую и полную историю о наших предках и культурных средах, в которых они обитали.