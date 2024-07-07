Может ли человечество заметить следы внеземных изменений?

Опубликовано исследование на тему заметности внеземных терраформирований для человека

4:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследование пространства за пределами нашей планеты всегда было в центре внимания человеческого воображения и возбуждало наше любопытство относительно наличия инопланетной жизни.

Фото: NASA is licensed under Public Domain

Недавно открылась захватывающая перспектива: выявить признаки технологически развитых цивилизаций на других мирах не только по радиосигналам, но и по воздействию на состав и структуру их атмосферы.

Ученые выделили пять "искусственных" парниковых газов, которые могут служить своеобразными маркерами, если они находятся в изобилии в атмосфере экзопланет.

На Земле фторированные газы, такие как модифицированные варианты метана, этана и пропана, являются особо мощными веществами в отношении их способности удерживать тепло в атмосфере. В отличие от нефторированных аналогов, эти соединения обладают высокой устойчивостью и способны сохраняться в течение десятилетий или даже столетий после того, как они были выброшены в атмосферу. Их способность эффективно задерживать инфракрасное излучение делает их эффективными агентами антропогенного потепления.

Кроме того, эти фторированные газы не формируются на Земле в значительных количествах в природе. Их повышенное присутствие в атмосфере в основном обусловлено развитой промышленной деятельностью человека, такой как производство полупроводников, где они применяются в качестве технологических газов для различных целей. Поэтому высокое содержание этих газов в атмосфере отдаленной планеты предполагает не только способность к производству этих сложных веществ, но и достаточную волю и техническое мастерство для их использования в большом масштабе.

Этот сценарий также открывает дверь к ряду захватывающих возможностей. Интеллектуальная цивилизация из космоса, способная целенаправленно воздействовать на свою атмосферу, могла бы предпринять попытки терраформирования недружелюбной планеты, чтобы сделать ее пригодной для жизни, используя указанные газы. Терраформирование — это процесс активного изменения условий планеты с помощью технологий с целью создания жилой среды для человека на далеких мирах, идея знакомая из научной фантастики и среди ученых. Обнаружение фторированных газов в роли технологических маркеров на экзопланете позволило бы получить информацию о технологических возможностях инопланетной цивилизации, а также о ее целях и мотивах, связанных с изучением и преобразованием окружающего космоса.

Для поиска внеземной жизни ученые недавно провели моделирование, чтобы оценить способности телескопа "Джеймс Уэбб" в обнаружении указанных газов. Для моделирования исследователи выбрали пять искусственных парниковых газов, применяемых в промышленности, например при создании компьютерных чипов: фторированные варианты метана, этана и пропана, а также соединения, содержащие азот и фтор либо серу и фтор. Одной из причин, почему были выбраны эти искусственные газы, является их высокая теплозадерживающая способность.

Например, гексафторид серы обладает потенциалом удерживать тепло на 23 500 раз сильнее, чем углекислый газ. Другим преимуществом газов, изученных исследователями (по крайней мере, для обнаружения технологических маркеров), является их исключительная долговечность, так что они могут сохраняться в атмосфере Земли на протяжении 50 000 лет. Для проведения данного исследования команда провела моделирование наличия этих газов на планете TRAPPIST-1f, одной из планет системы TRAPPIST-1 — группы из семи планет-каменных миров, находящейся примерно в 40 световых годах от планеты Земля в созвездии Водолея. После этого исследователи пришли к выводу, что телескоп JWST вполне способен обнаружить искусственно созданные парниковые газы в количестве, достаточном для климатической инженерии.

Это означает, что если инопланетная цивилизация выпускает в атмосферу большое количество парниковых газов, чтобы изменить свою планету с целью обеспечения условий для жизни, то наши современные телескопы способны их заметить. Сведения об этом исследовании опубликованы в журнале The Astrophysical Journal.