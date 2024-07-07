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Жировые клетки могут сжигать жир

В Америке совершили сенсационное открытие в области борьбы с весом

3:27
Наука

В борьбе с избыточным весом последние открытия ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско открывают перспективы: перевоплощение белых жировых клеток в бежевые, способные сжигать калории, а не просто накапливать энергию.

В Америке совершили сенсационное открытие в области борьбы с весом
Фото: commons.wikimedia.org by Luis Miguel Bugallo Sánchez (Lmbuga), CC BY-SA 3.0

Это достижение может изменить подход к лечению избыточного веса и связанных осложнений, принося новую надежду на более эффективные и лучше переносимые способы лечения.

Понимание проблемы избыточного веса и различных типов жировых клеток является ключевым. Избыточный вес — актуальная мировая проблема здравоохранения, которая часто сопровождается заболеваниями, такими как диабет второго типа и сердечно-сосудистые заболевания, ухудшаемые избыточным накоплением белого жира в области живота.

Белые жировые клетки запасают энергию, но их избыток может стать опасным. Бурые клетки, напротив, играют важную роль в процессе термогенеза — выработке тепла путем сгорания сахара и жира для поддержания температуры тела. Бежевые жировые клетки, обнаруженные недавно, объединяют в себе особенности белых и бурых клеток, обеспечивая уникальную гибкость в хранении или сжигании энергии в зависимости от потребностей организма.

Наш организм способен естественным образом трансформировать белые жировые клетки в бурые/бежевые, но лишь в ограниченных количествах и при определенных условиях. Поэтому ученые стремятся к поиску более эффективных способов содействия этому процессу для предотвращения или лечения вышеперечисленных заболеваний. Однако до сих пор эти усилия не привели к разработке безопасных методов лечения, что вызвало интерес к новому открытию.

Свежее научное открытие, проведенное учеными из Калифорнийского университета, выявило важную роль белка KLF-15 в процессе преобразования клеток. Путем генетической модификации мышей так, чтобы у них отсутствовал KLF-15 в белых жировых клетках, исследователи смогли наблюдать значительное преобразование этих клеток в бежевые.

Последние способны к термогенезу и сжиганию жира для производства тепла. Полученные результаты позволяют предположить, что белок KLF-15 играет ключевую роль в этом процессе, что в свою очередь открывает перспективы для разработки новых потенциальных способов лечения избыточного веса.

Эти выводы были подтверждены предварительными исследованиями на жировых клетках человека. Ученые отметили, что белок KLF-15 взаимодействует с рецептором Adrb1 — адренергическим рецептором, который регулирует липидный и энергетический обмен. Это взаимодействие, по-видимому, играет ключевую роль в процессе преобразования белых жировых клеток в бежевые. Таким образом, результаты исследований белых и бежевых жировых клеток, хотя пока находятся на начальной стадии, указывают на возможность разработки новых стратегий борьбы с излишним весом.

При условии дополнительных исследований и клинических испытаний эти научные открытия могут привести к созданию более эффективных и хорошо переносимых методов лечения для миллионов людей, страдающих избыточным весом и его осложнениями.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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