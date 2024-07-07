В России применили ИИ в области поимки рыб

В Волгограде разработана уникальная кормушка для рыб. Специалисты из Волгоградского Государственного Технического Университета создали инновационную систему для кормления рыбы, которая позволит сократить итоговые расходы на корм и значительно уменьшить время, необходимое для наблюдения за прудами.
Это способствует повышению прибыльности рыбных ферм.
На данный момент существующие устройства для подачи корма рыбам оперируют как в ручном, так и в автоматическом режимах, когда определенное количество корма выдается в заданное время. Однако оба эти метода имеют свои недостатки.
Например, при ручной подкормке корм может быть неравномерно распределен по водоему, а автоматические системы кормления не принимают во внимание характеристики воды и, следовательно, неправильно регулируют объем корма.
В своем проекте специалисты из ВолгГТУ внедрили специальные датчики, которые отслеживают несколько параметров воды, включая уровень кислотности и содержание кислорода, на основе чего корректируют объем корма и время его подачи.
На данный момент университет работает над внедрением в свою систему алгоритмов искусственного интеллекта, которые позволят прогнозировать производительность рыбных хозяйств.
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