В России применили ИИ в области поимки рыб

Волгоградский институт использовал ИИ для эффективности рыбных ферм

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

В Волгограде разработана уникальная кормушка для рыб. Специалисты из Волгоградского Государственного Технического Университета создали инновационную систему для кормления рыбы, которая позволит сократить итоговые расходы на корм и значительно уменьшить время, необходимое для наблюдения за прудами.

Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, PDM

Это способствует повышению прибыльности рыбных ферм.

На данный момент существующие устройства для подачи корма рыбам оперируют как в ручном, так и в автоматическом режимах, когда определенное количество корма выдается в заданное время. Однако оба эти метода имеют свои недостатки.

Например, при ручной подкормке корм может быть неравномерно распределен по водоему, а автоматические системы кормления не принимают во внимание характеристики воды и, следовательно, неправильно регулируют объем корма.

В своем проекте специалисты из ВолгГТУ внедрили специальные датчики, которые отслеживают несколько параметров воды, включая уровень кислотности и содержание кислорода, на основе чего корректируют объем корма и время его подачи.

На данный момент университет работает над внедрением в свою систему алгоритмов искусственного интеллекта, которые позволят прогнозировать производительность рыбных хозяйств.