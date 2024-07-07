Среднеевропейские коты имеют шансы на спасение

Коллектив ученых из инициативой группы "Спасение Диких Кошек" увидел, что по меньшей мере две самки среднеевропейских лесных котов (Felis silvestris silvestris), которых в прошлом году выпустили в природу, родили потомство.
12 месяцев назад 19 выращенных в неволе особей одного из редчайших видов диких кошек в мире освободили в широкий мир в национальном парке Кернгормс в Шотландии в рамках проекта Спасение Диких Кошек.
Его задача — восстановление шотландской популяции диких лесных кошек.
Недавно ученым с помощью фотоловушек удалось зафиксировать рождение потомства у двух самок, возвращенных в естественную среду годом ранее. Таким образом, возникает надежда на то, что появление малышей в природной среде станет первым шагом в восстановлении популяции лесных кошек в Шотландии, которые на сегодняшний день находятся на грани исчезновения.
Скашивание листьев клубники — важный агротехнический приём, который помогает увеличить урожайность и улучшить качество ягод. Однако, как и в любом деле, здесь важно не только правильно обрезать листья, но и выбрать оптимальное время для этой процедуры.