Среднеевропейские коты имеют шансы на спасение

Находящиеся на грани вымирания среднеевропейские лесные кошки дали потомство

0:59 Your browser does not support the audio element. Наука

Коллектив ученых из инициативой группы "Спасение Диких Кошек" увидел, что по меньшей мере две самки среднеевропейских лесных котов (Felis silvestris silvestris), которых в прошлом году выпустили в природу, родили потомство.

Фото: www.flickr.com by Charlie From Bristol, CC BY 2.0

12 месяцев назад 19 выращенных в неволе особей одного из редчайших видов диких кошек в мире освободили в широкий мир в национальном парке Кернгормс в Шотландии в рамках проекта Спасение Диких Кошек.

Его задача — восстановление шотландской популяции диких лесных кошек.

Недавно ученым с помощью фотоловушек удалось зафиксировать рождение потомства у двух самок, возвращенных в естественную среду годом ранее. Таким образом, возникает надежда на то, что появление малышей в природной среде станет первым шагом в восстановлении популяции лесных кошек в Шотландии, которые на сегодняшний день находятся на грани исчезновения.