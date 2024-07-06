Древние технологии сделали Британию богаче в 2,5 раза: названы последствия римского завоевания государства

Science Advances: римское владычество усилило экономику Британии

1:42 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые выяснили, что римское завоевание Британии привело к значительному экономическому росту региона благодаря внедрению новых технологий и снижению транспортных расходов.

Фото: flickr.com by Mario Sánchez Prada, CC BY-SA 2.0

Историки, экономисты и археологи из США и Великобритании, возглавляемые Скоттом Ортманом из Университета штата Колорадо, проанализировали изменения в трех ключевых социоэкономических параметрах: количество монет, глиняных черепков и размеры построек. Исследование охватило несколько сотен древних поселений на юге и востоке Британии, сообщает Science Advances.

Рост числа монет, глиняных черепков и увеличение размеров построек происходили быстрее, чем рост населения и размеров поселений, что указывает на интенсивный экономический рост. Монеты и глиняная посуда использовались как индикаторы экономического развития и продуктивности. Исследователи заметили, что эти показатели практически не изменялись до римского завоевания (200 год до н. э. — 50 год н. э.), но значительно возросли в период римского владычества (50-400 года н. э.).

Экономический рост был обусловлен внедрением римских технологий и новых пород животных, а также стандартизацией планировки городов и снижением транспортных расходов, что способствовало росту торговли. Продуктивность британских поселений стабильно росла на 0,28-0,48% в год на протяжении трех веков, что привело к увеличению благосостояния примерно в 2,5 раза к концу античной эры.