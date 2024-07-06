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Древние рисунки пустыни Негев под угрозой исчезновения: названы главные "виновники"

Древние петроглифы пустыни Негев могут исчезнуть

1:36
Наука

Европейские и израильские биологи и искусствоведы обнаружили, что доисторические петроглифы пустыни Негев, созданные более 6 тыс. лет назад, могут исчезнуть из-за колонизации грибками и лишайниками.

Древние петроглифы пустыни Негев могут исчезнуть
Фото: commons.wikimedia.org by David Shankbone, CC BY 3.0

Грибки и лишайники выделяют кислоты, растворяющие известняк, и проникают между зернами минералов, что ускоряет эрозию и разрушение петроглифов. Эти выводы были сделаны после изучения нескольких петроглифов в южной и центральной частях пустыни Негев, где многие из изображений людей и животных сохранились с древних времён.

Исследователи, интересующиеся устойчивостью этих рисунков к эрозии и природным факторам, особо обеспокоены состоянием петроглифов, нанесённых на крупные известняковые валуны, покрытые "пустынным загаром" — тонкой коркой из железосодержащих минералов, образующейся при попеременном увлажнении и высыхании пород.

Ученые исследовали структуру "пустынного загара" и выявили наличие грибков родов Vermiconidia, Knufia, Phaeotheca и Devriesia, а также лишайников вида Flavoplaca на поверхности камней с рисунками. Эти организмы ранее обнаруживались на различных культурных артефактах Средиземноморья, разрушенных из-за эрозии, вызванной их жизнедеятельностью, сообщает Frontiers in Fungal Biology.

Исследователи подчеркивают, что петроглифы могут исчезнуть в ближайшее время, поэтому необходимо всестороннее изучение и документация этих древних произведений искусства.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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