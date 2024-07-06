Раскрыто истинное отношение мировых технологических гигантов к России

Юрист Катков объяснил компромиссом позицию интернет-гигантов по отношению к РФ

1:59 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

На днях YouTube удалил каналы певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и актёра Вячеслава Манучарова, активно поддерживающих действия российской власти. Ранее Apple заблокировала в App Store на территории РФ 25 мобильных приложений VPN-сервисов по требованию Роскомнадзора.

Фото: Скриншот YouTube

Основатель юридической компании Future Legal Павел Катков объяснил Pravda.Ru такую разнонаправленность действий, демонстрирующую непоследовательность технологических гигантов по отношению к России.

"Я думаю, интернет-гиганты находятся в данном случае между двух огней, между молотом и наковальней. Потому что, с одной стороны, они хотят работать с российским рынком, так как показывали предыдущие годы, когда они с ним работали, он приносил им ощутимую прибыль; с другой стороны, так как многие из них находятся под влиянием юрисдикции Соединённых Штатов Америки, они не могут нарушать писанных, а также неписанных правил этой юрисдикции и, очевидно, пытаются найти некий дипломатический, даже порой не правовой, а дипломатический компромисс между этими двумя силами", — сказал юрист.

"Я думаю, что эти качели будут продолжаться до тех пор, пока конфликт между двумя странами не исчерпается. Конфликтом я называю санкционную реальность, в которой сейчас находятся и обе страны, и компании, которые с ними связаны. Либо пока этот конфликт не снизится до такого уровня, когда перестанет быть такой острой реакция на сам факт работы с российским пользователем, российским капиталом или российским бизнесом", — заключил он.

Ранее директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников исключил блокировку YouTube на территории РФ — по всяком случае, в ближайшее время.