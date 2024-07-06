Ваша походка может раскрыть уровень интеллекта: учёные обнаружили любопытную взаимосвязь

Учёные обнаружили связь между походкой и уровнем интеллекта

0:58 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники Института изучения человеческого поведения провели исследование, направленное на выявление взаимосвязи между особенностями походки и уровнем интеллектуального развития человека.

Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, PDM

В эксперименте приняли участие более десяти тысяч человек. Результаты исследования показали, что у людей с шаркающей походкой уровень интеллектуальных способностей в среднем на 30% ниже, чем у тех, кто ходит уверенно и энергично.

Ученые выяснили, что причиной такой корреляции является связь низкого интеллектуального уровня со сниженной степенью активности некоторых областей мозга. Генетическая предрасположенность также играет важную роль в развитии мозга и моторных функций, сообщает Planet Today.

Эксперты надеются, что полученные результаты повлияют на методы оценки интеллектуального потенциала и помогут в корректировке понимания человеческого поведения.