Ваша походка может раскрыть уровень интеллекта: учёные обнаружили любопытную взаимосвязь

Сотрудники Института изучения человеческого поведения провели исследование, направленное на выявление взаимосвязи между особенностями походки и уровнем интеллектуального развития человека.
В эксперименте приняли участие более десяти тысяч человек. Результаты исследования показали, что у людей с шаркающей походкой уровень интеллектуальных способностей в среднем на 30% ниже, чем у тех, кто ходит уверенно и энергично.
Ученые выяснили, что причиной такой корреляции является связь низкого интеллектуального уровня со сниженной степенью активности некоторых областей мозга. Генетическая предрасположенность также играет важную роль в развитии мозга и моторных функций, сообщает Planet Today.
Эксперты надеются, что полученные результаты повлияют на методы оценки интеллектуального потенциала и помогут в корректировке понимания человеческого поведения.
Артистка проживает с семьёй в Израиле.