Биокомпьютер с человеческим мозгом научился управлять роботом

Китайский биокомпьютер, основанный на человеческом мозге, способен управлять роботом

2:40 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа исследователей из университетов Тяньцзина и Южного университета науки и технологий Китая разработала проект "MetaBOC" для развития технологии "мозг-на-чипе". Это интерфейс для обмена сигналов между внешними устройствами и биокомпьютерами, работающими на основе живой мозговой ткани.

Фото: PublicDomainPictures.net by Rostislav Kralik, CC0

MetaBOC представляет собой открытую платформу, предназначенную для интеграции биокомпьютеров в различные сферы жизни с целью получения практической пользы.

Органоиды, выращенные из мозговой ткани и связанные с электронными чипами, демонстрируют высокую скорость обучения. Они более эффективно решают разнообразные задачи по сравнению с обычным искусственным интеллектом, и, главное, эти живые системы способны к изменениям в своей структуре в зависимости от поставленных перед ними задач.

Существуют две основные проблемы с биокомпьютерами. Во-первых, это живая ткань, чрезвычайно чувствительная к окружающей среде. Ее необходимо питать, обогревать, защищать и стимулировать. Поэтому устанавливать биокомпьютеры, например, на тракторы для работы на полях, слишком рискованно. Во-вторых, взаимодействие с органоидами, постановка перед ними задач и интерпретация их ответов крайне сложны из-за отсутствия у мозговой ткани соответствующих средств ввода и вывода. Эти проблемы решаются китайскими учеными.

Кроме того, искусственный интеллект может быть полезен при создании живого интеллекта, анализируя сигналы, исходящие от органоидов. MetaBOC предусматривает использование искусственного интеллекта для разработки "языка" обмена информацией с биокомпьютерами и установления "диалога" между ними. В качестве примеров своих достижений китайские ученые продемонстрировали, как мозг-на-чипе научился управлять игрушечным роботом — двигаться по местности, распознавать и обходить препятствия.

По словам главного научного директора компании Cortical Labs Бретта Кагана, который также занимается подобными исследованиями, вопросы этики в данном контексте не столь актуальны. Мозговая ткань является живой, но это не является полноценным существом, поскольку она не обладает сознанием, но, возможно, в какой-то момент это изменится при усложнении структуры. Работа с таким материалом менее жестока, чем эксперименты на животных. Все имеющиеся основы для биокомпьютеров выращены из клеток мозговой ткани в виде специальных органоидов, аналогов которых нет в природе.