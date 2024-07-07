В США разрабатывают робота-упаковщика

Ученые из Массачусетского технологического института планируют разработать инновационную автоматизированную систему упаковки товаров, которую можно будет использовать во всех магазинах. Прототип данной системы уже способен упаковывать продукты различных размеров и форм.
Основной упор исследователи делают не только на скорость и эффективность работы, но также стремятся к тому, чтобы хрупкие товары упаковывались без повреждений. Для этой цели применяются разнообразные сенсоры и гибкие роботизированные захваты. При упаковке приоритет отдается твердым предметам, а мягкие товары помещаются в специальные контейнеры, обеспечивающие их защиту.
Идея кажется весьма привлекательной, однако готовая коммерческая система, вероятно, не появится в продаже в ближайшее время. Проект находится на ранней стадии разработки, и для внедрения понадобится значительный объем работы. Необходимо увеличить скорость упаковки и улучшить точность распознавания товаров. Существуют опасения относительно надежности такой системы — введение еще одного автомата наряду с кассами самообслуживания может привести к замедлению процесса обслуживания в магазинах.
Личный фитнес-тренер Джаррод Ноббе назвал самые частые ошибки, которые допускают люди, пытаясь похудеть с помощью ходьбы.