В США разрабатывают робота-упаковщика

В Америке ведутся работы над иннвационным роботом-упаковщиком

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Ученые из Массачусетского технологического института планируют разработать инновационную автоматизированную систему упаковки товаров, которую можно будет использовать во всех магазинах. Прототип данной системы уже способен упаковывать продукты различных размеров и форм.

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Основной упор исследователи делают не только на скорость и эффективность работы, но также стремятся к тому, чтобы хрупкие товары упаковывались без повреждений. Для этой цели применяются разнообразные сенсоры и гибкие роботизированные захваты. При упаковке приоритет отдается твердым предметам, а мягкие товары помещаются в специальные контейнеры, обеспечивающие их защиту.

Идея кажется весьма привлекательной, однако готовая коммерческая система, вероятно, не появится в продаже в ближайшее время. Проект находится на ранней стадии разработки, и для внедрения понадобится значительный объем работы. Необходимо увеличить скорость упаковки и улучшить точность распознавания товаров. Существуют опасения относительно надежности такой системы — введение еще одного автомата наряду с кассами самообслуживания может привести к замедлению процесса обслуживания в магазинах.