Российские трамваи снабдят продвинутой системой навигации

Эксперты компании Cognitive Pilot (проект Cognitive Technologies и популярного Сбера) объявили о разработке системы управления для городских трамваев с беспилотным управлением, которая не зависит от недоступности сигнала или работающих антенн GPS.
Эта система позволяет точно определить координаты трамвая и будет весьма полезной в населенных районах с высокой застройкой, большим количеством парков, туннелей, а также вблизи оборонных или специализированных объектов, где установлено оборудование, мешающее работе GPS.
Согласно информации, навигационная система Cognitive Navigation основана на гироскопе, одометре и устройствах, определяющих пройденное транспортом расстояние по углам поворота колес и информации из карты трамвайной сети.
Разработчики утверждают, что благодаря интеграции их навигационной системы в систему автопилота с искусственным интеллектом, безопасность общественного транспорта увеличится на 25% за счет повышения точности определения местоположения трамваев. Первоначально это решение будет установлено в беспилотных трамваях в Санкт-Петербурге.
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