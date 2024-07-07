Российские трамваи снабдят продвинутой системой навигации

Продвинутая система навигации появится на беспилотных российских трамваях

1:17 Your browser does not support the audio element. Наука

Эксперты компании Cognitive Pilot (проект Cognitive Technologies и популярного Сбера) объявили о разработке системы управления для городских трамваев с беспилотным управлением, которая не зависит от недоступности сигнала или работающих антенн GPS.

Фото: commons.wikimedia.org by Hahys, CC BY-SA 4.0

Эта система позволяет точно определить координаты трамвая и будет весьма полезной в населенных районах с высокой застройкой, большим количеством парков, туннелей, а также вблизи оборонных или специализированных объектов, где установлено оборудование, мешающее работе GPS.

Согласно информации, навигационная система Cognitive Navigation основана на гироскопе, одометре и устройствах, определяющих пройденное транспортом расстояние по углам поворота колес и информации из карты трамвайной сети.

Разработчики утверждают, что благодаря интеграции их навигационной системы в систему автопилота с искусственным интеллектом, безопасность общественного транспорта увеличится на 25% за счет повышения точности определения местоположения трамваев. Первоначально это решение будет установлено в беспилотных трамваях в Санкт-Петербурге.