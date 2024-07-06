Взрывы на Солнце могут уничтожить озоновый слой Земли

PNAS: солнечный выброс может повысить уровень УФ-излучения на Земле на 25%

Международная группа ученых из Австрии и Австралии обнаружила, что Солнце может нанести значительный ущерб озоновому слою Земли и резко повысить уровень ультрафиолетового излучения на поверхности планеты. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Ученые использовали крупные компьютерные модели глобальной атмосферной химии для изучения последствий экстремальных солнечных выбросов.

Согласно расчетам, примерно раз в 1000 лет Солнце испускает мощный поток солнечного ветра, состоящий из электронов и протонов. Эти частицы запускают химические реакции в атмосфере, истощая озоновый слой и увеличивая количество солнечной радиации, достигающей Земли.

Моделирование показало, что подобное событие может истощить озоновый слой примерно на год. Однако, если выброс произойдет во время ослабления магнитного поля Земли, повреждение озона продлится шесть лет.

В этот период уровень солнечного ультрафиолета увеличится на 25%, а скорость повреждения ДНК возрастет на 50%.

Последний период ослабления магнитного поля, включая временное переключение северного и южного полюсов, начался 42 тысячи лет назад и продолжался около 1000 лет. Ученые отметили, что несколько крупных эволюционных событий произошли в это время, включая исчезновение последних неандертальцев в Европе и вымирание сумчатой мегафауны в Австралии.