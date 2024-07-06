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Византийцы нанимали англосаксов для войн с персами

The Guardian: англосаксонские воины участвовали в византийских походах в VI веке

1:39
Наука

Воины из англосаксонских племен, как предполагается, покидали Британию и участвовали в византийских военных кампаниях против персидских царей династии Сасанидов в VI веке нашей эры. К такому заключению пришли ученые из Британского музея, о чем сообщает газета The Guardian.

Археологи считают, что англосаксы могли путешествовать к восточной части Средиземноморья и достигать северных районов Сирии. Об этом свидетельствуют необычные артефакты, обнаруженные в княжеских захоронениях в Саттон-Ху, Тэпоу и Притвелле на территории Англии.

В этих гробницах были найдены персидские серебряные драхмы, украшенные металлические сосуды, а также доспехи и одежда для верховой езды, широко использовавшиеся в Византии и по всей Сасанидской империи.

Ранее ученые полагали, что наличие этих предметов объясняется торговыми связями между Британией, Византией и другими регионами мира. Однако сейчас исследователи считают, что эти находки могли быть военной добычей.

Например, в захоронении в Саттон-Ху была обнаружена керамическая бутылка, не похожая на сосуды из Северной Европы того периода. Исследователи выяснили, что емкость была типичным керамическим изделием из Северной Месопотамии и когда-то содержала ароматическое масло из этого региона.

Упоминания англосаксонских наемников встречаются в записях византийского императора Маврикия, который отмечал, что "бритты" хорошо сражаются в лесах.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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