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Марсианское чудо: растение, которое переживет экстремальные условия

The Innovation: Найдено растение, способное выживать на Марсе

1:39
Наука

Китайские ученые обнаружили растение, которое может выжить и развиваться в экстремальных условиях на Марсе. Это открытие имеет важное значение для понимания возможностей исследования и колонизации Красной планеты. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Innovation.

The Innovation: Найдено растение, способное выживать на Марсе
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Учеными было предложено использовать степной мох Syntrichia caninervis в качестве "космического странника". Этот мох широко распространен в пустыне Мохаве и в Антарктиде. Его уникальные свойства позволяют ему выживать не только в экстремальных условиях на Земле, но и на Марсе.

Syntrichia caninervis способен восстанавливаться после сильных морозов, переносить аномальную жару и засуху, а также выдерживать высокие уровни радиации.

Исследования показали многообещающие результаты, которые могут стать основой для создания коллекции растений, предназначенных для колонизации Марса и других планет с суровыми условиями. Эксперимент продемонстрировал способность мха к регенерации после пяти лет при температуре минус 80 градусов Цельсия и около месяца при температуре минус 196 градусов Цельсия.

Мох также успешно выдержал испытания гамма-излучением.

Ученые подчеркивают, что такие представители земной флоры могут стать источником кислорода на других планетах, синтезируя его из воды и углекислого газа. Кроме того, они способны производить углеводы, которые могут стать источником пищи для колонизаторов далеких миров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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