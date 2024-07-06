Недра Луны насыщены драгоценными камнями

EPSL: в 740 километрах под поверхностью Луны расположен гранатовый слой

1:29 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из Университета Эхиме в Японии экспериментально подтвердили наличие минерала граната в глубоких слоях недр Луны. Исследование опубликовано в научном журнале Earth and Planetary Science Letters (EPSL).

Фото: flickr.com by halfrain, CC BY-SA 2.0

Лунная геологическая структура включает центральное металлическое ядро, окружённое мантией из оливина и пироксена. Эта модель внутреннего строения Луны была создана на основе анализа лунных образцов и данных сейсмографов, записанных в ходе лунных миссий.

Ранее учёные предполагали наличие слоя лунных пород, богатого гранатом, но до недавнего времени не могли подтвердить это предположение.

Для решения этой задачи команда синтезировала образец породы, насыщенной гранатом, в лаборатории и подвергла его воздействию давления и температуры, аналогичных условиям в глубоких слоях Луны. В ходе эксперимента учёные измеряли скорость звука в образце.

Исследователи установили, что скорости звука в лунных породах с высоким содержанием граната соответствуют сейсмическим и плотностным профилям глубоких недр Луны на глубинах от 740 до 1260 км.

Кроме того, они обнаружили, что породы с низким или отсутствующим содержанием граната не могут объяснить наблюдаемые сейсмические скорости и плотности в этих слоях лунной мантии.