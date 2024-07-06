Врач рассказала, как мясоедам снизить риск развития рака

Heathnews: в мясе слабой или средней прожарки меньше канцерогенов

1:32 Your browser does not support the audio element. Наука

Кратковременная обжарка мяса при умеренных температурах и без дыма способствует снижению количества канцерогенных веществ, таких как гетероциклические амины (ГАА) и полициклические ароматические углеводороды (ПАУ). Об этом рассказала Эми Пендлтон Кей, дипломированный диетолог из США, в интервью для Healthnews.

Фото: flickr.com by Джереми Кит, CC BY 2.0

По ее словам, гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды, содержащиеся не только в сильно прожаренном мясе, но и в выхлопных газах автомобилей, могут вызывать различные виды рака, включая рак толстой кишки, желудка, простаты и молочной железы.

Пендлтон подчеркнула, что однократное употребление жареного красного мяса не представляет значительного риска для здоровья. Однако тем, кто любит барбекю или жареное мясо, следует соблюдать несколько правил, чтобы уменьшить риск развития рака. Диетолог рекомендует не оставлять мясо на гриле слишком долго, так как это увеличивает вероятность образования канцерогенов. Лучше нарезать мясо на мелкие кусочки для сокращения времени приготовления и избегать его обугливания или появления дыма.

Для маринада следует использовать травы и специи, избегая масляных соусов. Желательно выбирать постное мясо или удалять видимые излишки жира перед приготовлением, так как жирное мясо с большей вероятностью подгорает и "дымится", накапливая канцерогенные вещества.