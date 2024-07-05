Назван простой способ защиты дома от шаровой молнии: физик дал совет россиянам

Физик назвал способ защиты от шаровой молнии

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Во время грозы рекомендуется принять меры предосторожности, чтобы избежать поражения молнией.

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В первую очередь, следует закрыть все окна, двери и любые отверстия, ведущие на улицу. Это связано с тем, что через них может проникнуть молния, особенно если в помещении создается сквозняк, который может привлечь шаровую молнию.

Академик Российской академии естественных наук, доктор физико-математических наук Владимир Бычков отмечает, что шаровая молния — это реальная опасность. Она способна уничтожить всю электронику в доме. Поэтому важно закрывать все возможные пути для электрических разрядов.

Также следует отключить все электроприборы и телефон. Линейная молния может пройти через любое отверстие, и при попадании в приборы они могут быть повреждены или уничтожены. Поэтому лучше выключить все устройства и не пользоваться ими во время грозы.

Находиться на улице во время грозы также небезопасно. Опасность представляют открытые пространства, равнины и холмы, где нет высоких объектов, которые могли бы притянуть молнию. Не стоит прятаться под деревьями, так как в них может ударить молния, и разряд может передаться человеку. Автобусные остановки также не являются надежным укрытием, так как через них может пройти электрический разряд, сообщает NewsInfo.Ru.

Особое внимание Бычков уделяет опасности использования зонтов во время грозы. Зонты часто содержат металлические элементы, такие как спицы и наконечники, которые могут привлечь молнию. Он приводит пример из своей практики, когда молния ударила в такой зонт, поранив человека. Поэтому лучше отказаться от использования зонтов с металлическими частями во время грозы.

Если же шаровая молния все-таки попала в квартиру, Бычков советует не двигаться. Следует ждать, пока её унесет сквозняк или притянет какой-нибудь металлический предмет.