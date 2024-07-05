NASA не готова к высадке 2026 года

Аудит показал неготовность NASA к высадке на Луне в 2026 году

5:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Возврат американских космонавтов на луну ожидается в 2026 году, с опозданием на несколько лет от первоначальных планов миссии Artemis III. Внутренняя оценка всего проекта в космическом агентстве показала, что эти временные рамки с высокой вероятностью не будут соблюдены.

Фото: Wikipedia by NASA/JPL-Caltech, PDM

Помимо проблем с скафандрами (их еще не довели до готовности) и теплозащитным экраном корабля Orion (его поведение оказалось хуже, чем ожидалось во время первого испытательного полета), тормозит проект еще и SpaceX: компания не укладывается в сроки с завершением разработки модуля Starship HLS.

В июне Счетная палата США (GAO) опубликовала ежегодный отчет о состоянии приоритетных перспективных проектов NASA. Этот документ представляет собой настоящий клад для всех, кто интересуется "внутренними делами" американского космического агентства. Журналистам из издания SpaceNews удалось найти упоминание внутреннего аудита, проведенного Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в конце 2023 года.

Хотя документ не был обнародован в открытом доступе тогда, его полный текст до сих пор не доступен. Однако отчет GAO содержит выразительные цитаты. Например, по мнению агентства, посадочный модуль SpaceX Starship HLS, один из необходимых элементов миссии Artemis III и всей программы по исследованию Луны США, имеет шанс минимального функционирования и начнет полеты в феврале 2028 года с вероятностью менее 70%. Это приблизительно на полтора года позже запланированной даты посадки (сентябрь 2026 года).

Следует отметить два ключевых момента. Во-первых, вероятность в 70% является критическим показателем, по которому NASA определяет ключевые точки в своих планах. Эта оценка основана на всестороннем анализе прогресса проекта (или его отдельных частей), финансовых затратах, использовании бюджета, выполнении промежуточных целей и других аспектах. Исходя из нынешнего состояния работ над Starship HLS, можно предположить, что к февралю 2028 года все будет готово только при отсутствии дополнительных задержек и успешном прохождении всех испытаний с первого раза.

Во-вторых, SpaceX является независимой организацией, и, несмотря на тщательный контроль со стороны NASA над выполнением контракта HLS, многие детали остаются за кулисами для агентства. Поэтому все оценки основаны на фактическом прогрессе и заявленных сроках разработки. Однако метод итеративной разработки и быстрые решения, применяемые в космической компании Илона Маска, не всегда сочетаются с установленными процессами государственных заказчиков. Это затрудняет прогнозирование времени выполнения ключевых этапов и хода проекта. Поэтому обычно предпочитают консервативные оценки.

По всей видимости, руководство NASA осознает это. Например, помощник администратора агентства Кэти Кернер на заседании Национальной академии наук США по исследованию космоса 7 июня вновь подтвердила планы запуска Artemis III в конце 2026 года. Она назвала следующим ключевым этапом подготовки исторической миссии демонстрацию перекачки топлива между кораблями на орбите Земли, запланированную на 2025 год. Илон Маск также упоминал схожие сроки после успешных испытаний Starship и Super Heavy.

Помимо готовности посадочного модуля для доставки астронавтов на Луну, в рамках программы Artemis имеются и другие проблемы. Например, в испытательном полете Artemis I теплозащитный экран корабля Orion не проявил себя должным образом, вызвав обеспокоенность у специалистов NASA. Кроме того, важный вопрос связан с разработкой скафандров для работы в космосе на поверхности Луны. На данный момент эти скафандры не готовы, и остается неясным, удастся ли завершить их разработку в ближайшие два года.

По словам Кернер, различия в сроках и графиках являются неизбежными, особенно между разными отчетами, использующими разные метрики готовности. GAO оперирует финансовыми и временными параметрами, в то время как NASA уделяет внимание технической готовности, которая пока не отражена в официальной документации. Однако у агентства всегда есть альтернативные планы на случай срыва основных.

Например, в качестве альтернативы Artemis III рассматривается миссия с проверкой взаимодействия кораблей Orion и Starship HLS на орбите Земли. Этот план предусмотрен для случаев, когда потребуется переработка теплозащитного экрана, отсутствие скафандров и задержка отправки посадочного модуля к Луне, а запланированные сроки будут превышены.