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Россия опережает Запад в уменьшении вредных выбросов

Российские компании лидируют в фактическом уменшении выброса парниковых газов

3:04
Наука

Тема изменения климата обсуждается не только политиками, но и учеными, а также мировым деловым сообществом. Значительную роль в противодействии глобальному потеплению играют нефтегазовые организации.

Российские компании лидируют в фактическом уменшении выброса парниковых газов
Фото: commons.wikimedia.org by 58togyll, CC BY-SA 4.0

Для уменьшения воздействия изменения климата многие из них установили амбициозные цели по снижению выбросов парниковых газов. Группа специалистов из Института экономических исследований имени Г. П. Лузина при Кольском научном центре Российской академии наук провела исследование с целью оценки того, насколько успешно российские нефтегазовые компании достигают этих целей.

Ученые проанализировали последние отчеты ведущих российских нефтегазовых организаций, включая "Лукойл", "Газпром", "Татнефть", "Роснефть" и "Новатэк". Для определения соответствия фактических темпов сокращения выбросов заявленным целям они воспользовались методом сравнения планируемых и реальных темпов сокращения выбросов, что позволило выявить расхождения и оценить реальный прогресс.

Среднегодовая скорость фактического уменьшения выбросов парниковых газов у российских компаний составила около 2,6 процента ежегодно. В то же самое время аналогичный показатель у зарубежных компаний за тот же период не достиг даже 1,2 процента. Было обнаружено, что различные организации используют разные методы учета выбросов. Например, "Лукойл" опирается на абсолютные показатели, такие как общая масса выбросов, в то время как "Газпром" и "Татнефть" предпочитают удельные показатели, отражающие выбросы на единицу продукции. Подобные различия в отчетности влияют на общие оценки и подчеркивают важность применения унифицированного подхода.

Интересно отметить, что некоторые компании, такие как "Новатэк" и "Роснефть", демонстрируют более высокие темпы сокращения выбросов, чем ожидалось. Это свидетельствует о том, что они активно занимаются декарбонизацией в большем объеме, чем планировалось. В то время как "Татнефть" отстает от заявленных темпов, что, вероятно, связано с амбициозностью компании при формировании планов и прогнозов.

Исходя из данных результатов, можно сделать вывод, что российские нефтегазовые организации в целом не хуже зарубежных лидеров в отрасли не только по уровню открытости информации, но и по достижению климатических целей. Для более эффективного управления выбросами и достижения заявленных целей экономисты рекомендуют внедрять упомянутый метод оценки в свои внутренние процедуры по управлению выбросами парниковых газов. Это поможет своевременно отслеживать прогресс, корректировать стратегии и принимать обоснованные управленческие решения. Проведенное исследование было поддержано грантом Российского научного фонда.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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