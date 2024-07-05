В условиях истощения запасов нефти найден способ изготовления этилена из природного газа

В Омске разработали новый катализатор для селективного гидрирования ацетилена

1:44 Your browser does not support the audio element. Наука

В Омского филиале Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН — Центре новых химических технологий создан новый катализатор для получения этилена методом селективного гидрирования ацетилена. Результатами своих изысканий учёные поделились в Journal of Catalysis.

Фото: commons.wikimedia.org by Zuzanna K. Filutowska, CC BY-SA 3.0

Этилен — ценное сырьё для изготовления этилового спирта, полиэтилена, поливинилхлорида, уксусного альдегида и других крупнотоннажных продуктов. О важности этого газа лучше всего говорит объём его мирового производства — свыше 200 миллионов тонн в год.

В основном этилен получают из "чёрного золота", но постепенное истощение нефтяных месторождений вынуждает искать другие источники. Например — природный газ, которого ещё очень много.

Способ давно известен и отработан: селективное гидрирование ацетилена, который получается пиролизом метана. В реакции применяется пористый катализатор на основе палладия. К сожалению, он склонен к дезактивации и имеет низкую селективность.

"Чтобы повысить селективность палладиевых катализаторов, их принято модифицировать вторым металлом, например, серебром. В нашем исследовании мы использовали в качестве модификатора более доступный металл — кобальт", — рассказала старший научный сотрудник Отдела каталитических процессов ЦНХТ ИК СО РАН кандидат химических наук Дарья Юрпалова.

Катализатор представляет собой биметаллические наночастицы палладия и кобальта, нанесённые на основу из сибунита (сибирский углеродный носитель) — материал также местной разработки.