В Новосибирском планетарии научили предсказывать погоду по звёздам

Астроном Кашин сравнил звёзды с пикселями на ЖК-дисплее

1:30 Your browser does not support the audio element. Наука

Самый простой способ отличить на небе планеты от звёзд — по их мерцанию, подсказал сотрудник Большого новосибирского планетария, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин. Он объяснил "Науке Сибири", чем обусловлена эта разница.

Фото: flickr.com by Deborah Lee Soltesz, PDM

И то, и другое видим как точки. Хотя на самом деле планеты — это шарики, только очень маленького углового размера: всё-таки они намного ближе.

"Условно мы можем сравнить звёздное небо с ЖК-дисплеем, где пиксели — звёзды, а группы пикселей — планеты. Если мы отойдём от экрана на достаточное расстояние, обнаружим, что группы пикселей (планеты) слились. И так как размеры для нас неразличимы, не видно, что это группа, мы воспринимаем всё, как одну точку", — говорит Олег Юрьевич.

Движение воздушных масс в атмосфере способствует рефракции лучей света. "Пиксели-звёзды размываются, а потом становятся нормальными, и это происходит достаточно быстро. Субъективно можно сказать, что мы видим мерцание звезды", — продолжает астроном.

Пиксели, из которых "состоит" планета, размываются по очереди, а в целом вся группа пикселей светит ровно.

Интересно, что по мерцанию звезд можно предсказать погоду, добавил Кашин. Если звёзды мерцают особенно интенсивно — это свидетельствует о приближении атмосферного фронта. Значит, на следующий день погода испортится.