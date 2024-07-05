В Новосибирском планетарии научили предсказывать погоду по звёздам

Самый простой способ отличить на небе планеты от звёзд — по их мерцанию, подсказал сотрудник Большого новосибирского планетария, член Новосибирского астрономического общества Олег Кашин. Он объяснил "Науке Сибири", чем обусловлена эта разница.
И то, и другое видим как точки. Хотя на самом деле планеты — это шарики, только очень маленького углового размера: всё-таки они намного ближе.
"Условно мы можем сравнить звёздное небо с ЖК-дисплеем, где пиксели — звёзды, а группы пикселей — планеты. Если мы отойдём от экрана на достаточное расстояние, обнаружим, что группы пикселей (планеты) слились. И так как размеры для нас неразличимы, не видно, что это группа, мы воспринимаем всё, как одну точку", — говорит Олег Юрьевич.
Движение воздушных масс в атмосфере способствует рефракции лучей света. "Пиксели-звёзды размываются, а потом становятся нормальными, и это происходит достаточно быстро. Субъективно можно сказать, что мы видим мерцание звезды", — продолжает астроном.
Пиксели, из которых "состоит" планета, размываются по очереди, а в целом вся группа пикселей светит ровно.
Интересно, что по мерцанию звезд можно предсказать погоду, добавил Кашин. Если звёзды мерцают особенно интенсивно — это свидетельствует о приближении атмосферного фронта. Значит, на следующий день погода испортится.
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