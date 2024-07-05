В Пермском Политехе придумали, куда девать осколки оптоволокна — закатать в асфальт, чтобы сделать его прочнее

В ПНИПУ увеличили прочность асфальта на 14% добавлением всего 1% оптоволокна

2:05 Your browser does not support the audio element. Наука

В Пермском национальном исследовательском политехническом университете нашли необычное применение отходам от оптоволокна, производство которого неуклонно растёт с каждым годом — если их добавлять в асфальт, он становится прочнее. Суть изобретения раскрыли в ПНИПУ в четверг.

Фото: wikipedia by Служба автодоріг у Миколаївській області, CC BY-SA 4.0

Даже если дорога уложена на совесть, она подвергается сильнейшему износу, поэтому выбоины, трещины и т. п. повреждения — неизбежность. Для повышения устойчивости асфальтобетонного покрытия его армируют волокнистыми материалами.

Учёные Пермского Политеха предложили использовать для этой цели отходы оптоволокна.

"На сегодняшний день объёмы производства и использования оптического волокна постоянно увеличиваются — изготовление оптоволоконных кабелей в год достигает 4,45 млн км. Растёт и количество их отходов", — объясняет профессор кафедры автомобилей и технологических машин ПНИПУ доктор технических наук Константин Пугин.

Производители оптоволокна всеми силами стараются упрочнить его, поэтому отходы эти плохо поддаются переработке, как и естественному разложению, и надолго загрязняют окружающую среду. Но эти же особенности могут пойти и во благо. "Эти свойства указывают на возможность эффективного использования оптоволокна для укрепления дорожного покрытия", — говорит профессор.

Учёные сравнили экспериментально два образца стандартной асфальтобетонной смеси (щебень — 55%, отсев дробления — 42%, минеральный порошок — 3%, битум — 4,7%), в один из которых добавили всего 1% оптоволокна. Результаты опытов — превосходные, исследователи поделились ими в сборнике "Химия. Экология. Урбанистика" за 2024 год: стекловолоконная добавка усилила устойчивость асфальта к нагрузкам до 14%.