Овцы новой породы "Крымский Вагнер" "раздеваются" в жару

В Крыму выведены сбрасывающие шерсть овцы

0:39 Your browser does not support the audio element. Наука

НИИ сельского хозяйства Крыма начал работу над породой овец, самостоятельно сбрасывающих шерсть в жару, пишут argumenti.ru в четверг.

Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

По словам директора института Владимира Паштецкого, селекция ведётся на базе одного из крымских фермерских хозяйств. Уже получены первые животные "с голыми животами".

Преимущество такой особенности не только в том, что овцам легче переносить жару — снижаются затраты на их стрижку, объяснил учёный.

О патентовании пока говорить преждевременно — в промышленных масштабах "Крымский Вагнер", как назвали породу, появится через три-четыре года.