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Овцы новой породы "Крымский Вагнер" "раздеваются" в жару

В Крыму выведены сбрасывающие шерсть овцы

0:39
Наука

НИИ сельского хозяйства Крыма начал работу над породой овец, самостоятельно сбрасывающих шерсть в жару, пишут argumenti.ru в четверг.

В Крыму выведены сбрасывающие шерсть овцы
Фото: flickr.com by Bernard Spragg. NZ, PDM

По словам директора института Владимира Паштецкого, селекция ведётся на базе одного из крымских фермерских хозяйств. Уже получены первые животные "с голыми животами".

Преимущество такой особенности не только в том, что овцам легче переносить жару — снижаются затраты на их стрижку, объяснил учёный.

О патентовании пока говорить преждевременно — в промышленных масштабах "Крымский Вагнер", как назвали породу, появится через три-четыре года.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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