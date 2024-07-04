НИИ сельского хозяйства Крыма начал работу над породой овец, самостоятельно сбрасывающих шерсть в жару, пишут argumenti.ru в четверг.
По словам директора института Владимира Паштецкого, селекция ведётся на базе одного из крымских фермерских хозяйств. Уже получены первые животные "с голыми животами".
Преимущество такой особенности не только в том, что овцам легче переносить жару — снижаются затраты на их стрижку, объяснил учёный.
О патентовании пока говорить преждевременно — в промышленных масштабах "Крымский Вагнер", как назвали породу, появится через три-четыре года.
В своих резервах Нигерия хранит около 21 тонны золота