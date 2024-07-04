Раскрыта ещё одна роль собак в Древнем Китае: не только для употребления в пищу

Историк Кудинова: древние китайцы наделяли собак функцией связи с загробным миром

1:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Древние китайцы использовали собак в погребальных и оккультных ритуалах, установили учёные из Института археологии и этнографии СО РАН. Результаты исследования вошли в коллективную международную монографию, выпущенную издательством Archaeopress.

Фото: Max Planck Institute of Geoanthropology by Maria Guagnin et al., CC BY 2.0

Основой для анализа послужили отчёты китайских археологов вкупе с мифологией и фольклором. Из них понятно то, о чём и раньше было известно — что собак, скорее всего, привлекали к охоте и употребляли в пищу.

Многочисленные захоронения собак в могилах людей, обнаруженные практически по всей территории КНР, побудили российских учёных углубиться в вопрос обрядового значения этих животных. Похоже, древние китайцы считали собаку проводником в загробный мир.

"‎В картине мира древних собака — это животное, но при этом животное, включённое в человеческую жизнь, которое следует за коллективом людей и вместе с ними противостоит миру природы", — объясняет научный сотрудник ИАЭТ СО РАН кандидат исторических наук Мария Кудинова.

Такие ритуальные практики водились и за соседями древних китайцев — кочевыми народами усуней, ухуаней и сяньбэй, а также жителями Южной Сибири, что отражено в их фольклоре.

Со временем погребальный обряд постепенно видоизменился, и вместо настоящих собак в могилы стали помещать их глиняные копии — видимо, верили, что в потустороннем мире они оживут.

Кое-где мистическое отношение к собакам осталось и сейчас — на юге современного Китая, в Гуандуне и Гуанси, попадаются каменные скульптуры собак, в том числе современные. Встретить такое изваяние — к счастью, потому что оно символизирует охрану от злых сил.