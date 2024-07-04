Невозможность установки банковского приложения на кнопочный телефон признана преимуществом

Эксперт Раевский счёл плюсом кнопочного телефона невозможность его заражения вирусом

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука Технологии

Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский перечислил основные преимущества кнопочных телефонов по сравнению со смартфонами.

Фото: CSIRO by Tracey Nicholls, CC BY 3.0

Ранее Daily Mail сообщила о массовом отказе американцев от смартфонов в пользу простейших кнопочных трубок из соображений безопасности.

Обычный мобильник уязвим гораздо меньше, чем навороченный гаджет, подтвердил эксперт Москве 24.

"Например, на него не получится поставить банковское приложение, а значит, злоумышленник в случае чего не сможет им воспользоваться и украсть ваши деньги", — пояснил он.

"Также смартфон может быть заражён вирусами, а у кнопочного телефона такого нет", — добавил Раевский.

Ещё один плюс простоты — незначительное энергопотребление. "Смартфоны мы можем заряжать по несколько раз в день. У кнопочного батарейка держится дольше — его можно заряжать раз в несколько дней", — отметил специалист.

С другой стороны, функционал и удобство таких устройств максимально ограничены, заключил он.