Невозможность установки банковского приложения на кнопочный телефон признана преимуществом

Генеральный директор компании Zecurion, эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский перечислил основные преимущества кнопочных телефонов по сравнению со смартфонами.
Ранее Daily Mail сообщила о массовом отказе американцев от смартфонов в пользу простейших кнопочных трубок из соображений безопасности.
Обычный мобильник уязвим гораздо меньше, чем навороченный гаджет, подтвердил эксперт Москве 24.
"Например, на него не получится поставить банковское приложение, а значит, злоумышленник в случае чего не сможет им воспользоваться и украсть ваши деньги", — пояснил он.
"Также смартфон может быть заражён вирусами, а у кнопочного телефона такого нет", — добавил Раевский.
Ещё один плюс простоты — незначительное энергопотребление. "Смартфоны мы можем заряжать по несколько раз в день. У кнопочного батарейка держится дольше — его можно заряжать раз в несколько дней", — отметил специалист.
С другой стороны, функционал и удобство таких устройств максимально ограничены, заключил он.
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