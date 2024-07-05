Найдены первые следы жизни денисовцев за пределами России: им приходилось охотиться в экстремальных условиях

Учёные обнаружили свидетельства жизни денисовцев на Тибете

2:01 Your browser does not support the audio element. Наука

Группа европейских и китайских палеонтологов обнаружила в тибетской пещере Байшия новые останки денисовцев, а также следы их питания мясом местных горных животных, таких как бараны-бхаралы и дикие тибетские яки.

Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito, PDM

Эти находки, опубликованные в журнале Nature, подтверждают, что денисовцы успешно адаптировались к суровым климатическим условиям Тибета.

Исследования включали анализ большого количества костей животных и костяных орудий, найденных в пещере Байшия. Ранее здесь был обнаружен фрагмент челюсти денисовца возрастом 160 тыс. лет, что стало первым доказательством их присутствия за пределами российского Алтая.

В ходе раскопок было найдено более 1,8 тыс. костей животных и фрагмент ребра денисовца возрастом 48-32 тыс. лет. Анализ показал, что основой диеты денисовцев были горные бараны-бхаралы, дикие яки, газели-гоа, фазаны и лошади. Пропорции останков этих животных и птиц менялись от одного слоя отложений к другому, что свидетельствует о гибкости в стратегиях добычи пищи.

На костях животных и птиц были обнаружены следы обработки, что указывает на умение денисовцев извлекать ресурсы и использовать кости для изготовления орудий труда. Эти навыки позволили денисовцам выживать в течение нескольких десятков тысяч лет, переживая резкие климатические изменения конца ледниковой эры.

Таким образом, находки из пещеры Байшия, вкупе с предыдущими открытиями в Денисовой пещере в России и пещере Там Нгу Хао в Лаосе, демонстрируют широкую адаптивность денисовцев к различным условиям среды и их способность выживать в экстремальных условиях.

Ранее сообщалось, что учёные раскрыли тайну золотого пояса из древнего города Ани.