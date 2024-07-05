Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фитнес-гуру Новиков: продукты, которых следует избегать после тренировки
Штрафы за отсутствие ОСАГО через камеры: мнение эксперта о новой инициативе
Клещи наступают: количество пострадавших россиян выросло в 1,5 раза
Эксперты рассказали, как почистить духовку лимоном
Новая игра от студии Teyon: что известно о предстоящей экшен-RPG
Эксперт назвал причину увольнения Чулпан Хаматовой из европейского театра
Секреты выращивания арбуза
Ультраобработанные продукты повышают риск смерти на 10%
Как подружиться с кошкой
Найдены первые следы жизни денисовцев за пределами России: им приходилось охотиться в экстремальных условиях

Учёные обнаружили свидетельства жизни денисовцев на Тибете

2:01
Наука

Группа европейских и китайских палеонтологов обнаружила в тибетской пещере Байшия новые останки денисовцев, а также следы их питания мясом местных горных животных, таких как бараны-бхаралы и дикие тибетские яки.

Учёные обнаружили свидетельства жизни денисовцев на Тибете
Фото: commons.wikimedia.org by José Manuel Benito, PDM

Эти находки, опубликованные в журнале Nature, подтверждают, что денисовцы успешно адаптировались к суровым климатическим условиям Тибета.

Исследования включали анализ большого количества костей животных и костяных орудий, найденных в пещере Байшия. Ранее здесь был обнаружен фрагмент челюсти денисовца возрастом 160 тыс. лет, что стало первым доказательством их присутствия за пределами российского Алтая.

В ходе раскопок было найдено более 1,8 тыс. костей животных и фрагмент ребра денисовца возрастом 48-32 тыс. лет. Анализ показал, что основой диеты денисовцев были горные бараны-бхаралы, дикие яки, газели-гоа, фазаны и лошади. Пропорции останков этих животных и птиц менялись от одного слоя отложений к другому, что свидетельствует о гибкости в стратегиях добычи пищи.

На костях животных и птиц были обнаружены следы обработки, что указывает на умение денисовцев извлекать ресурсы и использовать кости для изготовления орудий труда. Эти навыки позволили денисовцам выживать в течение нескольких десятков тысяч лет, переживая резкие климатические изменения конца ледниковой эры.

Таким образом, находки из пещеры Байшия, вкупе с предыдущими открытиями в Денисовой пещере в России и пещере Там Нгу Хао в Лаосе, демонстрируют широкую адаптивность денисовцев к различным условиям среды и их способность выживать в экстремальных условиях.

Ранее сообщалось, что учёные раскрыли тайну золотого пояса из древнего города Ани.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Мягкие творожные кексы с вишней: идеальное сочетание нежного теста и сочных ягод

Творожные кексы с вишней — это изысканная домашняя выпечка, которая поражает своей мягкостью и свежестью ягод.

Творожные кексы с вишней: очень мягкие, готовятся из творога любой жирности
Делимся секретом невербального общения с кошками
Один маленький трюк, который откроет вам путь к любому кошачьему сердцу
Врагам на зависть: как спасти яблочный урожай от преждевременного опадения
Что делать с травой после кошения газона: 5 полезных способов
Запад расписался в бессилии по нефтегазовым санкциям против РФ Дмитрий Плотников Надежда на лучшие времена — отличительная черта янки Сергей Лебедев Politico: Демпартия США обсудит с Байденом провал на дебатах Петр Ермилин
Алексею Серебрякову – 60: актёр до сих пор снимается бесплатно ради будущего
Как сделать из яиц незабываемый завтрак: вся семья скажет вам спасибо
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
На смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха: сертифицирован региональный Ил-114-300
Последние материалы
Эксперты рассказали, как почистить духовку лимоном
Учёные обнаружили свидетельства жизни денисовцев на Тибете
Новая игра от студии Teyon: что известно о предстоящей экшен-RPG
Эксперт назвал причину увольнения Чулпан Хаматовой из европейского театра
Секреты выращивания арбуза
Ультраобработанные продукты повышают риск смерти на 10%
Как подружиться с кошкой
Картофель "Деревенское лето": запекается прямо в кожуре
Полиция Германии начала расследование из-за расистских лозунгов австрийцев на Евро
Страны-участники ШОС обсуждают создание единой валюты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников