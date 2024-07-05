В РФ разработали не имеющую аналогов систему навигации: трамваи станут полностью автономными

Компания Cognitive Pilot, совместное предприятие Сбера и Cognitive Technologies, разработала инновационную систему навигации для автономного движения трамваев, которая функционирует даже при отсутствии GPS-сигнала или в условиях его "глушения".
Одна из ключевых проблем автономного транспорта в городских условиях — это точное определение его местоположения. Традиционно для этого используется GPS, однако в условиях плотной застройки, парковых зон, мостов, тоннелей и зон с внешними устройствами, глушащими GPS-сигнал, его использование становится ненадежным. Специалисты Cognitive Pilot создали собственную систему навигации для решения этой проблемы.
Система Cognitive Navigation включает три основных компонента:
По данным экспертов, эта технология позволяет повысить безопасность движения трамваев на 20-25%. Аналогов данной системе в мире пока не найдено, и, по прогнозам аналитиков, объем рынка таких решений в ближайшие 5-7 лет может достигнуть $1-1,5 млрд, сообщает ТАСС.
Интеграция системы в автопилот с ИИ позволит трамваям точнее определять положение даже в плохую погоду, безошибочно распознавать светофоры, лучше контролировать скорость и плавно тормозить перед препятствиями, что особенно важно в зонах с отсутствием спутникового сигнала.
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