Европа готова восстановить независимый доступ к космосу: мощная ракета Ariane 6 ждёт запуска

Европа готовится к запуску ракеты Ariane 6

На следующей неделе Европа вернет себе независимый доступ к космосу с запуском ракеты Ariane 6 с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Фото: ESA by M. Pédoussaut

Этот запуск знаменует собой значимое событие в истории европейской космической программы, предоставляя континенту основной маршрут для научных миссий и стратегических спутников.

После многолетних задержек, вызванных техническими проблемами и политическими разногласиями с Россией, новая ракета Ariane 6 должна заменить Ariane 5, которая была выведена из эксплуатации в прошлом году. В связи с этими проблемами европейские миссии вынуждены были полагаться на коммерческие пусковые установки, такие как SpaceX, что вызывало беспокойство у политиков и руководителей космической отрасли.

Ракета Ariane 6, разработанная с приоритетом на снижение затрат и упрощение производства, оснащена улучшениями по сравнению с предшественницей. Одно из ключевых нововведений — это двигатель второй ступени Vinci, который может многократно включаться и выключаться, что позволит ракете возвращаться в атмосферу Земли и не оставлять космический мусор.

Несмотря на критику из-за одноразовости и высокой стоимости, Ariane 6 уже забронирована для около 30 запусков, включая миссии для ЕКА и коммерческих клиентов. Однако отмена контракта с EUMETSAT в пользу SpaceX Falcon 9 указывает на существующие проблемы доверия к новой ракете.

Ранее сообщалось, что российский Ил-114-300 готов заменить легендарный самолёт Ан-24.