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Миссия NASA на грани срыва: возвращение на Луну откладывается до 2028 года из-за проблем SpaceX

NASA столкнулась с задержками в миссии Artemis III

2:18
Наука

Возвращение американских астронавтов на Луну по программе Artemis III, запланированное на 2026 год, скорее всего, будет задержано.

NASA столкнулась с задержками в миссии Artemis III
Фото: commons.wikimedia.org by NASA, PDM

Внутренняя оценка NASA показывает, что существующие проблемы могут сорвать эти сроки. Основные трудности включают неподготовленные скафандры для внекорабельной деятельности и теплозащитный экран корабля Orion, который показал неудовлетворительные результаты в испытательном полете.

Кроме того, SpaceX, ответственная за разработку посадочного модуля Starship HLS, также не успевает завершить проект вовремя. По данным отчета Счетной палаты США (GAO), минимально функциональный Starship HLS будет готов не раньше февраля 2028 года, причем вероятность этого составляет не более 70%. Эта вероятность исчисляется на основе анализа хода проекта, финансовых затрат и выполнения промежуточных целей, сообщает Naked Science.

SpaceX, как сторонняя организация, работает по принципу итеративной разработки с быстрым тестированием решений, что не всегда совпадает с бюрократическими процессами NASA. Это усложняет прогнозирование сроков выполнения ключевых этапов проекта.

Несмотря на это, NASA продолжает планировать запуск Artemis III в конце 2026 года. Ключевой вехой подготовки миссии является демонстрация перекачки топлива между кораблями на околоземной орбите, запланированная на 2025 год. Однако, помимо готовности посадочного модуля, остаются нерешенными проблемы с доработкой теплозащитного экрана корабля Orion и отсутствием готовых скафандров.

В случае значительных задержек NASA рассматривает альтернативный сценарий, который включает испытание взаимодействия кораблей Orion и Starship HLS на околоземной орбите. Этот сценарий будет реализован, если потребуется полная переделка теплозащитного экрана, скафандры не будут готовы, и посадочный модуль не успеют отправить к Луне вовремя.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили странные формы в ионосфере Земли.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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