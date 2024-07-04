Популяция утки-гаги под угрозой исчезновения: орнитологи намерены выяснить причину

Учёные планируют выяснить причину вымирания утки-гаги

1:25 Your browser does not support the audio element. Наука

Рабочая группа по гусеобразным Северной Евразии проводит обследование побережья Охотского моря и прилегающих лагун на гидросамолете.

Фото: flickr.com by U.S. Fish and Wildlife Service Headquarters, CC BY 2.0

Их основная задача — фотографировать и пересчитывать водоплавающих птиц, чтобы оценить состояние их популяций. В центре внимания орнитологов находится утка-гага, численность которой за последние сорок лет заметно сокращается как на севере России, так и на Аляске.

Причины сокращения популяции гаги пока неизвестны. Орнитологи предполагают, что это может быть связано с климатическими изменениями или проблемами в пищевой цепочке, поскольку гаги питаются моллюсками. Возможно, изменения в состоянии беспозвоночных, которыми они питаются, влияют на численность этих птиц, сообщает РИА Новости.

Кроме гаги, орнитологов интересуют и другие водоплавающие птицы региона. После завершения работ в Магаданской области ученые отправятся на Камчатку для продолжения исследований. Осенью они приступят к обработке полученных данных и проведут консультации с орнитологами из других стран для более полного понимания причин сокращения популяции гаги и разработки мер по ее сохранению.

Ранее сообщалось, что учёные обнаружили у летучих мышей схожие с человеком когнитивные способности.