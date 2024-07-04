Самая большая яхта в мире, которая затмит по размерам "Титаник", спустится на воду к 2028 году

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Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра

1:27
Наука

Ulyssia — это грандиозный проект самой большой суперъяхты в мире, созданной известным норвежским дизайнером Эспеном Ойно.

Создаётся самая большая яхта в мире: длина судна составит 324 метра
Фото: Ulyssia Residences AG

Длина этого впечатляющего судна составит 324 метра, что значительно больше длины знаменитого "Титаника", составлявшей 269 метров. Ожидается, что строительство Ulyssia будет завершено в октябре 2028 года. Судно будет заложено на немецкой верфи Meyer Werft в следующем году.

На борту Ulyssia разместятся роскошные пентхаусы, площадь которых варьируется от 112 до 930 квадратных метров. Каждый пентхаус будет оборудован спальнями, гостиными, кухнями и террасами, с которых откроется захватывающий вид на океан, сообщает Naked Science.

Несмотря на то, что Ulyssia классифицируется как суперъяхта, по сути, это будет полноценный пассажирский лайнер. Его длина всего на 40 метров меньше самого большого круизного судна в истории — "Иконы морей" (Icon of the Seas). Это делает Ulyssia не только самым большим частным судном, но и одним из крупнейших пассажирских лайнеров в мире, что свидетельствует о масштабе и амбициозности проекта.

Ранее сообщалось, что на смену легендарному Ан-24 пришёл новый самолёт от Ростеха.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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