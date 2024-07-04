Жара не из-за Эль-Ниньо, а из-за парниковых газов

Синоптик Вильфанд оценил вклад Эль-Ниньо в потепление

Основной вклад в глобальное потепление вносят выбросы парниковых газов, а не природные явления, такие как Эль-Ниньо, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Фото: Росгидромет is licensed under public domain

"Главная причина потепления климата — это до сих пор продолжающееся увеличение концентрации парниковых газов. Эль-Ниньо или Ла-Нинья — это природный фактор, но главная причина — это антропогенное воздействие", — цитирует его РИА Новости в четверг.

Это значит, что глобальная температура и дальше будет расти. И даже если сейчас резко остановить поступление углекислого газа в атмосферу, его уже накоплено столько, что лишь через 30 лет оставленный человечеством углеродный след уменьшится вдвое.

"Именно поэтому при всех сценариях, что бы человечество ни делало, до конца века всё равно будет повышение температуры. Вся надежда на мягкое потепление", — заключил Вильфанд.

Ранее он же сообщил о затухании Эль-Ниньо в апреле.