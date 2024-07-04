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Вскрылся отвратительный подлог: ИИ обвиняют в потреблении расходуемой на майнинг криптовалют энергии

Специалист по ИИ Николаев опроверг экологическую угрозу искусственного интеллекта

2:06
Наука

В 2026 году центры обработки данных потратят столько же энергии, сколько вся Япония, а к 2030-му их суммарное потребление достигнет 4,5% от общемирового, пугает The Guardian. Причиной газета называет бурное развитие искусственного интеллекта.

Специалист по ИИ Николаев опроверг экологическую угрозу искусственного интеллекта
Фото: Wikimedia Commons by Visitor7, CC BY-SA 3.0

Директор по маркетингу, сооснователь компании "Цельс", разработчика искусственного интеллекта в медицине, Никита Николаев прокомментировал для Pravda.Ru новости о стремительно растущих аппетитах ИИ.

Он подтвердил ввод в эксплуатацию значительных вычислительных мощностей на базе графических процессоров, на которых происходит обучение больших языковых моделей, за последние годы. "То есть накопителей было отгружено очень много. Соответственно, официальная электроэнергия, что начала проходить, значительно выросла. Но эта экологическая нагрузка также в значительной степени нивелируется за счёт того, что ИИ добавляет экономике, по разным оценкам, от 2 до 6% прироста ВВП. Соответственно, эти деньги также могут направляться, в том числе, на окружающую среду и нивелировать эти последствия", — пояснил эксперт.

Он указал на некую недосказанность в новостях, за которой скрывается важный факт: значительная часть ресурсов приходится на геймннг и майнинг.

"Самый загрязняющий фактор, к сожалению или к счастью, — это криптовалюта. Не разработка искусственного интеллекта. Просто официально эти накопители фигурируют, как будто они работают в ЦОДах. На самом деле, там майнинговый центр фактически", — заявил Николаев.

"На этот счёт с разных сторон можно посмотреть, но, говоря коротко, катастрофы никакой нет. Да, произошёл бум ИИ, эти OpenAI много накопителей используют и прочие гранды, конечно, это влияет, но очень сильно это высосано из пальца и раздутая история. Тут экологии ничего не угрожает", — заключил он.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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